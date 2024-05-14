Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Блинкен приехал в Киев, Буданов заявил, что Россия с самого начала планировала наступление на Сумскую область, а в парламент Грузии окончательно одобрил закон об "иноагентах".

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Буданов о ситуации на севере

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что войска РФ не имеют значительных успехов на Харьковском направлении и на вчера наметилась стремительная тенденция к стабилизации ситуации.

По его словам, с самого начала враг планировал наступательную операцию и в Сумской области, но пока он не может приступить к осуществлению этого плана.

Эвакуация из Сумской области

Жителям 10-километровой зоны в Сумской области у границы с РФ рекомендуют эвакуироваться. Об этом заявил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх, он отметил, что это связано с интенсивностью вражеских обстрелов.

Бронь от мобилизации

Кабинет министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных. Они касаются "брони" для работников предприятий топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций, осуществляющих строительство и ремонт.

Обстрел Харькова

Российские оккупанты сегодня, 14 мая, ударили по центру Харькова. Под атакой находилась многоэтажка.

В результате удара террористов РФ по меньшей мере известно о 18 пострадавших.

Украина

Визит Блинкена

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским, который во время разговора заявил о необходимости двух Patriot для защиты Харьковской области.

Также стороны обсудили ситуацию на поле боя, поддержку украинских воинов и дальнейшее оборонное сотрудничество и подготовку к глобальному саммиту мира. Блинкен заверил, что США со многими другими партнерами полны решимости по обеспечению успеха Украины на поле боя.

Украина Facility

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что ЕС окончательно одобрил План Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility в объеме 50 млрд евро.

По его словам, это позволяет полноценно запустить Ukraine Facility, а значит, Украина получит 1,89 млрд евро в ближайшее время, а в целом в этом году в рамках программы правительство рассчитывает привлечь 16 млрд евро.

Кадровые перестановки

Кабинет министров назначил исполняющих обязанности министра агрополитики и министра инфраструктуры. Ими стали Тарас Высоцкий и Василий Шкураков соответственно.

Скандал по ТЦК в Одессе.

Одесский областной ТЦК и СП начал проверку из-за избиения девушки костылями в центре города работником военкомата. Кроме того, за дело взялись полиция и спецпрокуратура, сообщает Минобороны. Ведомство обещает держать ситуацию на контроле.

Визит Зеленского в Испанию

Королевский дворец Испании сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский посетит страну. Его визит запланирован на пятницу, 17 мая.

Курс

Доллар подорожал после понижения накануне. Официальный курс на 15 мая 2024 установлен на таком уровне: 39,6799 грн за 1 доллар (+0,0603 грн).

Погода

На завтра, 14 мая, в Украине синоптики прогнозируют дожди, возможно, с грозами на юге Украины (кроме Одесской области), а также в восточных областях, местами в центре и в Карпатах. На остальной территории - без осадков.

Мир

Грузия

Несмотря на протесты, парламент Грузии в третьем чтении окончательно принял законопроект "О прозрачности внешнего влияния" (так называемый закон об "иноагентах"). Президент страны Саломе Зурабишвили ранее обещала ветировать закон, но у правящей партии "Грузинская мечта" достаточно голосов, чтобы преодолеть ее вето.

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон во время разговора с главой государства Владимиром Зеленским подтвердил, что примет участие в саммите мира.

Эстония

В Эстонии официально заявили, что пока не имеют никаких инициатив по отправке войск в Украину. Глава Минобороны Ханно Певкур заявил, что ни на национальном, ни на уровне ЕС такие идеи не рассматриваются.

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