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Комітет схвалив продовження воєнного стану та мобілізації: коли голосування в Раді

Україна, Вівторок 07 травня 2024 11:41
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Комітет схвалив продовження воєнного стану та мобілізації: коли голосування в Раді Фото: Рада продовжить воєнний стан та загальну мобілізацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки схвалив на своєму засіданні 7 травня законопроекти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

"Вже завтра парламент має схвалити їх своїм голосуванням на засіданні", - написав депутат.

Воєнний стан та загальна мобілізація

З початку війни 24 лютого 2022 року в Україні діють воєнний стан та загальна мобілізація. Верховна Рада затверджує проекти указів президента кожні два місяці.

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект №11234 про продовження воєнного стану, а також №11235 про продовження строку загальної мобілізації до 11 серпня.

Останнім часом в Україні було прийнято кілька законів, які вносять зміни в систему військового обліку та мобілізації. Мобілізаційний вік знижено до 25 років, а з 4 травня скасовано поняття "обмежено придатний". На додаток, з 18 травня набуде чинності ще один закон, який зобов'язує військовозобов'язаних оновлювати свої дані протягом двох місяців.

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