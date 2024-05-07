Дощі минуть, але прохолода лишиться: якою буде погода в Україні завтра

Завтра в Україні спостерігатиметься відносне похолодання. Хоча дощі підуть з переважноїкількості регіонів країни, втім спекотно не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook .

Погода в Україні

Як зауважує синоптик, найближчої ночі заморозки ймовірні на півночі та заході України. У ніч на 9-те травня та в ніч на 10-те травня заморозки поширяться на більшу частину території України, окрім південної частини.

Завтра вдень в Україні температура повітря коливатиметься в межах +13+18 градусів, на крайньому півдні та на Закарпатті місцями +20+22 градуси.

Водночас антициклон із північного заходу Європи відсуває опади з території країни, тому дощі на півдні та сході затримаються лише найближчої ночі, а вдень 8-го травня та впродовж 9-го травня повсюди переважатиме суха погода.

Погода у Києві

У Києві найближчої ночі +2+5 градусів, на околицях можливі заморозки, завтра вдень +13+15 градусів, не спекотно. Дощів не передбачається.

Загальний прогноз до кінця тижня

Як зауважує Діденко, свіжа погода протримається до кінця тижня. У неділю в Україні буде помірно тепло, +15+20 градусів, переважно без опадів.

Ймовірний невеликий дощ пройде місцями в північних областях України.