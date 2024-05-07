ua en ru
Вт, 07 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ТЦК попереджають українців про кримінальну відповідальність: за що світить 8 років тюрми

Вівторок 07 травня 2024 13:45
UA EN RU
ТЦК попереджають українців про кримінальну відповідальність: за що світить 8 років тюрми Ілюстративне фото (Facebook
Автор: Валерія Поліщук

За поширення інформації у соціальних мережах та спільнотах щодо пересування співробітників ТЦК під час виконання роботи загрожує кримінальна відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Хмельницького ТЦК у Facebook.

"Поширення інформації в соціальних мережах інтернет, спільнотах месенджерів, щодо місця перебування, пересування військовослужбовців ТЦК Хмельницької області під час виконання ними заходів оповіщення військовозобов’язаних громадян - призводить до розкриття форм та методів виконання завдання з призову на військову службу для захисту України, а також призводять до підриву авторитету ЗСУ у суспільстві", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що розкриття інформації щодо роботи ТЦК містять ознаки складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період).

Зокрема, це виражається втручанням в діяльність ТЦК, створенні перешкод, перепон, спрямованих на недопущення, припинення чи заборону проведення окремих дій підрозділами ЗСУ та іншими військовими формуваннями.

Тому, за поширення інформації щодо роботи ТЦК, передбачена відповідальність у виді позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Мобілізація в Україні

Коли почалася війна, Верховна рада підтримала законопроєкт президента Володимира Зеленського у введенні воєнного стану та 30-денного мобілізаційного наказу, який було продовжено з травня 2022 року на три місяці. Зокрема, чоловікам 18-60 років забороняється залишати країну під час війни. Але є й винятки.

Детальніше про те, до чого готуватись військовозобов'язаним у травні, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦК Війна Росії проти України Війна в Україні
NEWS
Не тільки бойові. У Міноборони назвали вакансії в армії, на які найбільше потрібні люди
Не тільки бойові. У Міноборони назвали вакансії в армії, на які найбільше потрібні люди
DAILY
Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду