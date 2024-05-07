ua en ru
Вт, 07 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Курс долара падає четвертий день поспіль

Україна, Вівторок 07 травня 2024 15:55
UA EN RU
Курс долара падає четвертий день поспіль Фото: курс долара впав на 6 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає четвертий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 8 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,2966 грн за 1 долар (-0,0595 грн).

Курс долара падає четвертий день поспіль

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,3087 гривень за 1 євро (-0,0896 грн).

Курс долара падає четвертий день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс не змінився – 39,28-39,30 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Курс долара падає четвертий день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 5 копійок до 39,80 грн/долар.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, після введення НБУ режиму "керованої гнучкості" після зниження курсу відразу настає період зростання і навпаки.

При цьому він вважає, що незначна девальвація не є проблемою ринку.

За даними НБУ, з початку 2024 року курс на готівковому ринку зріс на 1,80 грн до 39,64 грн/долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Небезпечна Тиса. Як (не)працює "інструкція" втечі з України
Небезпечна Тиса. Як (не)працює "інструкція" втечі з України
DAILY
Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду