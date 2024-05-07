Курс долара падає четвертий день поспіль

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає четвертий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 8 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,2966 грн за 1 долар (-0,0595 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,3087 гривень за 1 євро (-0,0896 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс не змінився – 39,28-39,30 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 5 копійок до 39,80 грн/долар.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, після введення НБУ режиму "керованої гнучкості" після зниження курсу відразу настає період зростання і навпаки.

При цьому він вважає, що незначна девальвація не є проблемою ринку.