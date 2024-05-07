У військкоматі Кривого Рогу помер чоловік: що відомо

На території Криворізького Саксаганського територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП), 5 травня, внаслідок раптового різкого погіршення стану помер військовозобов'язаний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Дніпропетровського обласного ТЦК та СП.

Як відзначає обласний ТЦК та СП, різке погіршення здоров’я загиблого супроводжувалось ознаками епілептичного нападу. Чоловіку одразу викликали швидку допомогу й надавали домедичну допомогу до прибуття лікарів.

"Співробітники патрульної поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу", - додає обласний ТЦК.

Зазначається, що за фактом смерті військовозобов'язаного тривають слідчі дії, у зв'язку з чим громадськість закликають утриматись від емоційних, а також неперевірених суджень й заяв.

Не перший випадок

Лише нещодавно один із військовозобов’язаних також помер у дорозі до навчального центру на Закарпатті. Як розповіли в Закарпатському обласному ТЦК, причиною смерті також був епілептичний приступ.

Ще один випадок стався в кінці лютого. У жителя Тернопільської області почались судоми на території Чортківського районного ТЦК й СП. Він помер через декілька днів у лікарні.