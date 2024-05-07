Суд відправив митрополита УПЦ МП Луку під нічний домашній арешт

Солом’янський районний суд Києва у вівторок, 7 травня, відправив голову Запорізької та Мелітопольської єпархії УПЦ Московського патріархату Луку (Андрія Коваленка) під нічний домашній арешт на два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Ґрати".

Як повідомляється, митрополита УПЦ МП Луку суд відправив під нічний домашній арешт строком до 1 липня. Це означає, що священнослужитель має перебувати вдома з 22:00 до 06:00. Під час засідання суду прокурор просив призначити священнику цілодобовий домашній арешт. Водночас сам митрополит Лука своєї провини не визнав і просив залишити його на волі.