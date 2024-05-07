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Суд відправив митрополита УПЦ МП Луку під нічний домашній арешт

Вівторок 07 травня 2024 15:37
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Суд відправив митрополита УПЦ МП Луку під нічний домашній арешт Фото: митрополит УПЦ МП Лука (facebook.com/ZaporozhEparchia)
Автор: Тетяна Степанова

Солом’янський районний суд Києва у вівторок, 7 травня, відправив голову Запорізької та Мелітопольської єпархії УПЦ Московського патріархату Луку (Андрія Коваленка) під нічний домашній арешт на два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Ґрати".

Як повідомляється, митрополита УПЦ МП Луку суд відправив під нічний домашній арешт строком до 1 липня. Це означає, що священнослужитель має перебувати вдома з 22:00 до 06:00.

Під час засідання суду прокурор просив призначити священнику цілодобовий домашній арешт. Водночас сам митрополит Лука своєї провини не визнав і просив залишити його на волі.

Деталі справи

Нагадаємо, 1 травня співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до запорізького митрополита УПЦ Московського патріархату Луки (Андрія Коваленка).

Як повідомила прес-служба СБУ, митрополиту оголосили підозру у розпалюванні релігійної ненависті в Україні (ч. 2 ст. 161 ККУ).

За даними слідства, клірик висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій. Такі заяви він робив під час літургій та під час спілкування з парафіянами.

Також він розміщував у своєму Telegram-каналі провокативні дописи. Експертиза підтвердила факти підривної діяльності клірика проти державної безпеки України.

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