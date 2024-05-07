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Як студентам-чоловікам виїхати за кордон: інструкція

Вівторок 07 травня 2024 11:56
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Як студентам-чоловікам виїхати за кордон: інструкція Фото: як студентам-чоловікам виїхати за кордон (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд схвалив зміни, які дозволяють чоловікам ставати учасниками програм академічної мобільності й виїжджати за кордон на навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Уряд Online".

Для перетину кордону, чоловікам необхідно:

  • бути віком від 18 до 22 років;
  • не підлягати призову під час мобілізації;
  • стати учасником академічної мобільності строком на один семестр;
  • навчатись на денній формі;
  • здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності, або ж магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.

Які документи необхідні:

  • е-квиток студента;
  • засвідчення копії договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;
  • військово-довідковий документ від Територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП).
  • довідка від закладу освіту про направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному виші.

Зокрема в довідці повинні бути вказані:

  • підстави співробітництва;
  • строк навчального семестру за кордоном;
  • відсутність за результатами двох останніх семестрів негативних оцінок і фактів перескладання заліків та екзаменів.

Зокрема необхідне підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти.

Мобілізація в Україні

На початку повномасштабної війни Верховна рада підтримала указ президента Володимира Зеленського щодо введення воєнного стану, а також мобілізації на строк 30 діб. З травня 2022 року термін щоразу продовжувався на три місяці.

Зокрема під час повномасштабної війни чоловікам призовного віку заборонено покидати країну. Втім, є й винятки.

Детальніше про те, до чого готуватись військовозобов'язаним у травні, - у матеріалі РБК-Україна.

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