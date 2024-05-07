Як студентам-чоловікам виїхати за кордон: інструкція
Уряд схвалив зміни, які дозволяють чоловікам ставати учасниками програм академічної мобільності й виїжджати за кордон на навчання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Уряд Online".
Для перетину кордону, чоловікам необхідно:
- бути віком від 18 до 22 років;
- не підлягати призову під час мобілізації;
- стати учасником академічної мобільності строком на один семестр;
- навчатись на денній формі;
- здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності, або ж магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.
Які документи необхідні:
- е-квиток студента;
- засвідчення копії договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;
- військово-довідковий документ від Територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП).
- довідка від закладу освіту про направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному виші.
Зокрема в довідці повинні бути вказані:
- підстави співробітництва;
- строк навчального семестру за кордоном;
- відсутність за результатами двох останніх семестрів негативних оцінок і фактів перескладання заліків та екзаменів.
Зокрема необхідне підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти.
Мобілізація в Україні
На початку повномасштабної війни Верховна рада підтримала указ президента Володимира Зеленського щодо введення воєнного стану, а також мобілізації на строк 30 діб. З травня 2022 року термін щоразу продовжувався на три місяці.
Зокрема під час повномасштабної війни чоловікам призовного віку заборонено покидати країну. Втім, є й винятки.
Детальніше про те, до чого готуватись військовозобов'язаним у травні, - у матеріалі РБК-Україна.
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