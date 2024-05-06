Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Окупанти намагаються вийти на Курахове і Покровськ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що основні ударні сили російських військ зосереджені в напрямку великих населених пунктів Курахове та Покровськ у Донецькій області.

"Маючи від самого початку чисельну перевагу в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, противник щоденно атакує позиції наших військ", - заявив головком.

Він додав, що задача українських бійців в цих умовах - утримати займані рубежі та позиції, вогнем артилерії, ударними БПЛА та всіма засобами завдати максимальних втрат ворогу, виснажити його, тим самим зірвати ворожі плани і виграти час для формування та підготовки резервів.

Атака на Суми та область

Цієї ночі Росія масовано атакувала "Шахедами" енергосистему Сумської області, внаслідок чого в обласному центрі та ще в декількох районів зникло світло, а об'єкти критичної інфраструктури довелося переводити на резервне живлення.

Детальніше про наслідки атаки на Сумську область і яка наразі там ситуація - читайте в матеріалі РБК-Україна.

ГУР знищило катер в Криму

Підрозділ ГУР МО України "Group 13" ударним морським дроном Magura V5 знищив російський швидкісний патрульний катер проекту 12150 "Мангуст" в бухті Вузька на території тимчасово окупованого Криму.

"Катери такого класу використовуються ворожим флотом та спецслужбами як багатоцільові швидкісні судна для патрулювання акваторії, боротьби з диверсантами, а також пошуково-рятувальних операцій", - заявили розвідники та додають, що вартість катера становить близько 3 мільйонів доларів.

РФ планує навчання з ядерною зброєю

Міноборони РФ анонсувало проведення військових навчань за дорученням диктатора Володимира Путіна, на яких буде відпрацьовано застосування ядерної зброї. Повідомляється, що в них братимуть участь ракетні з'єднання Південного військового округу, а також авіація та сили ВМФ. Навчання росіяни планують провести "найближчим часом" і буцімто у відповідь на так звані "провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб".

Яка насправді мета ворога та чи готовий він до застосування "ядерки"- в коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Павло Нарожний.

Шмигаль про відправку військ НАТО в Україну

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю CBC заявив, що західні війська допомогли б Україні відкинути російських загарбників, але поки Київ просить у партнерів лише військову техніку.

Крім того, Шмигаль заявив, Київ розраховує на те, що члени НАТО ухвалять рішення щодо заявки на членство України на наступному саміті у Вашингтоні в липні, зазначивши, що Україна "за крок до запрошення".

Воєнний стан та мобілізація

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про затвердження його указів щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації. Цей правовий режим пропонується продовжити ще на 90 діб.

Ракети для Patriot

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила про те, що західні країни, зокрема Іспанія, передали Україні додаткові ракети для батарей Patriot.

Україна

Політика

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн звернення до Форуму оборонних індустрій закликав Європу до переходу на економіку "воєнного часу".

"Якщо ми хочемо зберегти мир в Європі, ми повинні перейти до європейської економіки та промисловості воєнного часу. Лише так ми можемо стримати агресію Росії, продемонструвавши, що Європа має засоби для самозахисту. Спільний оборонно-промисловий простір допоможе подолати існуючі проблеми", - заявив Кулеба.

Пожежа в Кропивницькому

У Кропивницьку сталась надзвичайна подія техногенного характеру - загорілося підприємство з виробництва лакофарбової продукції Хімрезерв". Вогонь вдалось локалізувати. Повідомляється про одного загиблого. Влада доручила Центру контролю та профілактики хвороб дослідити якість повітря.

Вибух у банку Чернігова

У центрі Чернігова вранці стався вибух у приміщенні банку близько 4-ї ранку. В ДСНС розповіли, що внаслідок вибуху сталася пожежа на площі 140 кв.м. Надзвичайникам знадобилась майже година, що ліквідувати пожежу. Будівля пошкоджена, загиблих та постраждалих немає. Поліція розслідує справу за статтею умисного знищення або пошкодження майна

ДП "Документ"

Українцям за кордоном відновили видачу паспортів. В ДП "Документ" паспорти видаватимуть насамперед соціально вразливим категоріям громадян, які отримали повторне сповіщення про готовність паспорта для видачі.

Щоб отримати документ, необхідно мати СМС-повідомлення про готовність паспорта, надіслане після 25 квітня, надати документ, який посвідчує особу заявника, зокрема е-паспорт у застосунку "Дія", і пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.

Транзит російського газу

Україна та Росія можуть розпочати переговори про продовження транзиту газу лише після того, як Кремль виведе свої війська з української території, заявила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон.

Курс

Долар дешевшає третій день поспіль. Офіційний курс на 7 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,3561 грн за 1 долар (-0,0408 грн).

Погода

Завтра, 7 травня, на тлі активності атмосферного фронту, в Україні очікуються дощі із грозами. Температура не перевищуватиме 20 градусів тепла.

Світ

Візит Сі Цзіньпіня до Франції

Президент Франції Еммануель Макрон назвав тему війни в Україні однією з пріоритетних під час зустрічі із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Associated Press пише, що Макрон сподівається переконати Сі Цзіньпіна використати свої важелі впливу на Москву, щоб "сприяти вирішенню конфлікту".

Вибори в США

Німецьке видання Der Spiegel з посиланням на власні джерела пише, що Джо Байден може знятися з президентських виборів на користь Мішель Обами (дружини екс-президента США Барака Обами). Деякі демократи в США припускають, що це станеться в серпні 2024 року на партійному зʼїзді в Чикаго.

Новий пакет санкцій ЄС

Європейська комісія направила країнам Євросоюзу 14-й пакет антиросійських санкцій. Зокрема, планується запровадити обмеження на імпорт російського скрапленого природного газу.