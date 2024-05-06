ua en ru
Пн, 06 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Воєнний стан та мобілізацію знову продовжать: Зеленський вніс до Ради законопроекти

Україна, Понеділок 06 травня 2024 15:30
UA EN RU
Воєнний стан та мобілізацію знову продовжать: Зеленський вніс до Ради законопроекти Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти про затвердження його указів щодо продовження терміну дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні законопроекти.

Згідно з документами, пропонується продовжити воєнний стан та мобілізацію з 14 травня ще на 90 діб, тобто до 11 серпня 2024 року.

Воєнний стан та мобілізація в Україні

Нагадаємо, Верховна рада схвалила укази президента про воєнний стан та мобілізацію в перший день повномасштабного вторгнення Росії - 24 лютого 2022 року на 30 діб.

Після цього строки постійно продовжувалися, спочатку на місяць, а з травня 2022 року - на три місяці.

Зазначимо, що воєнний стан - це особливий правовий режим, який передбачає надання органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних якнайшвидшої стабілізації ситуації.

При цьому можуть обмежуватися деякі права та свободи громадян.

Додамо, що вже з 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію.

Докладніше про те, до чого готуватися військовозобов'язаним у травні, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні Мобілізація в Україні
NEWS
Ніколи не буде достатньо. Україна розраховує на постачання артснарядів від партнерів, - Камишін
Ніколи не буде достатньо. Україна розраховує на постачання артснарядів від партнерів, - Камишін
DAILY
Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках
Ольга Маджумдаржурналіст РБК-Україна Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках