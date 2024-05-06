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НБУ знижує офіційний курс долара третій день поспіль

Україна, Понеділок 06 травня 2024 15:47
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НБУ знижує офіційний курс долара третій день поспіль Фото: курс долара впав на 4 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 7 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,3561 грн за 1 долар (-0,0408 грн).

НБУ знижує офіційний курс долара третій день поспіль

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,3983 гривень за 1 євро (+0,0624 грн).

НБУ знижує офіційний курс долара третій день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 9 копійок до 39,20-39,30 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ знижує офіційний курс долара третій день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс не змінився - 39,85 грн/долар.

Ситуація на ринку

Нагадаємо, в НБУ заявили, що зростання курсу долара у квітні було викликано відновленням міжнародної допомоги Україні в березні, що призвело до збільшення бюджетних видатків.

Водночас ситуація на валютному ринку залишалася контрольованою, режим керованої гнучкості забезпечував помірні двосторонні коливання обмінного курсу.

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