ua en ru
Пн, 06 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НП у Кропивницькому. Місто охопила масштабна пожежа, перевіряють якості повітря

Понеділок 06 травня 2024 15:20
UA EN RU
НП у Кропивницькому. Місто охопила масштабна пожежа, перевіряють якості повітря Фото: у Кропивницькому масштабна пожежа на підприємстві "Хімрезерв" (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

У Кропивницьку сталась надзвичайна подія техногенного характеру - горить підприємство "Хімрезерв". Вогонь вдалось локалізувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Кіровоградської обласної військової адміністрації (ОВА) Андрія Райковича.

Як відзначив Райкович, пожежа на об'єкті не пов'язана з військовою агресією Росії. За його словами, згідно з попереднім визначенням - це надзвичайна подія техногенного характеру.

"Дав завдання управлінню з надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення ОВА оперативно залучити спеціалістів ДП обласний центр контролю та профілактики хвороб до дослідження якості повітря", - відзначив голова ОВА.

Пізніше він повідомив, що вогнеборцям вдалось локалізувати вогонь на об'єкті. На жаль, рятувальники виявили одного загиблого.

Відома причина займання

Як пише Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС), на території резервуарного парку підприємства загорілася ємність з рідинами.

Вогонь вдалося локалізувати вже о 14:15. Наразі рятувальники продовжують його ліквідацію.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як вчора, 5 квітня, у центрі Чернігова стався вибух у приміщенні банку.

Також нещодавно пожежа сталась на деревообробному підприємстві Миколаєва. Тоді ж вогонь охопив територію площею 2000 квадратних метрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кропивницький Кіровоградська область
NEWS
Ніколи не буде достатньо. Україна розраховує на постачання артснарядів від партнерів, - Камишін
Ніколи не буде достатньо. Україна розраховує на постачання артснарядів від партнерів, - Камишін
DAILY
Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках
Ольга Маджумдаржурналіст РБК-Україна Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках