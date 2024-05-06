Навіщо Путіну ядерні навчання: експерт назвав імовірну мету диктатора

Яка насправді мета ворога і чи дійсно є ризик ядерної ескалації - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

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РФ готує ядерні навчання: що відомо

Сьогодні Міноборони Росії оприлюднило повідомлення, що нібито Генштаб за дорученням президента Володимира Путіна розпочав підготовку до проведення навчань з тактичною ядерною зброєю. Заявлено, що в них братимуть участь ракетні з'єднання Південного військового округу, а також авіація та сили ВМФ, але де саме це відбуватиметься не сказано.

Що стосується мети, то навчання, за версією росіян, готуються у відповідь на так звані "провокаційні заяви та погрози західних офіційних осіб" та будуть проведені "найближчим часом". Про які саме заяви йдеться уточнили у Кремлі. Речник Путіна Дмитро Пєсков сказав, що російські навчання з нестратегічною ядерною зброєю "пов'язані із заявами Заходу про готовність відправити війська до України" (конкретні імена він не називає, але судячи зі слів мова йде про ідеї президента Франції Емануеля Макрона щодо відправки західних військ в Україну).

Слова Пєскова підкріпив і заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, який заявив, що навчання стануть відповіддю на "провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб".

Реакція РНБО та ГУР

На плани країни-агресора ворога вже почали реагувати в Україні. На думку керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, це є черговою маніпуляцією ворога.

"Це відповідь на розмови щодо можливості залучення західних військ в Україні та ядерку в Польщі. Але ж ви помітили, з 2022 року нічого не змінилося, в них не існує більших страшилок ніж маніпуляції з ядеркою. Відповідно, потрібно просто їх переступити та йти далі", - вважає Коваленко.

В Центру протидії дезінформації додають, що повернення РФ до неприхованого ядерного шантажу свідчить про страх у Кремлі та відсутність інших важелів впливу на ситуацію. У ЦПД вважають, що в Москві чудово розуміють катастрофічні наслідки для самої Росії у випадку застосування ядерної зброї. Єдина мета російських навчань і таких заяв - намагання залякати світ та змусити піти на поступки.

Також заяву Міноборони РФ прокоментували в ГУР МО. Представник української розвідки Андрій Юсова каже, що наразі чогось нового, окрім інформаційного ефекту не спостерігається.

"Зрозуміло, що вся необхідна інформація збирається. І над цим працюють українські спецслужби та весь вільний світ. Ядерний шантаж - це стабільна практика режиму Путіна. Тому якоїсь "епохальної" новини тут немає", - запевнив Юсов.

Експерт назвав мету Путіна

Військовий експерт Павло Нарожний в коментарі РБК-Україна зазначив, що таке брязкання зброєю, ядерні погрози й ескалацію ядерного конфлікту Путін використовує не вперше.

"Які можуть бути варіанти: якщо це стратегічна ядерна зброя, то це зброя, яка може знищити Київ одним ударом. Але чи готовий Путін до такого рівня ескалації? Це означає, що замість країни буде просто ядерна пустеля. І цей удар буде не тільки по Україні, а по всіх країнах НАТО, забруднення буде просто неймовірних масштабів, радіоактивні дощі будуть йти в Парижі і Франкфурті", - каже експерт.

Він пояснив, що якщо брати за приклад тактичну ядерну зброю (про яку й згадали сьогодні в Міноборони РФ), то у разі її застосування відбувається забруднення також на великій частині території, але з меншими наслідками.

"Який він може отримати бенефіт? Це удар, який знищить ділянку фронту від 2 до 5 км. Тобто буде величезний вибух. Але це означає, що російська піхота буде йти по цій забрудненій території і вони будуть тримати там оборону, вони не можуть її просто так пройти і йти далі. Тобто отримати якийсь плюс чисто з військової точки зору малоймовірно. А отримати глобальну ізоляцію можна", - зауважує Нарожний.

Експерт нагадує, що зараз Путін має можливість торгувати з країнами першого світу, продаючи, наприклад, нафту в Європу. А у разі застосування "ядерки" диктатор отримає таку ізоляцію, що в нього просто банально економіка цього не витримає. Зокрема з боку Китаю, який часто висловлюється про те, що не можна використовувати ядерну зброю в будь-яких випадках.

"Він (Путін - ред.) не зможе працювати навіть зі своїми друзями-диктаторами. Тому використання ядерної зброї малоймовірно. А це брязкання - ми провели навчання, передали тактичну ядерну зброю, розмістили її на території Білорусі, ми кораблі з тактичною ядерною зброєю розмістили десь в Балтійському морі. Це більше брязкання, щоб тримати європейців та американців у постійному напруженні", - вважає експерт.

Хімічна зброя як "альтернатива"

Більш ймовірно, на думку Нарожного, є використання хімічної зброї, яку РФ вже й так застосовує.

"Вони скидають гранати з хлорпікрином. Є непідтверджене використання артилерійських снарядів з хімічною зброєю. Тут вони на такій грані знаходяться, так, вони порушують домовленості про невикористання хімічної зброї, вони порушують Женевську конвенцію і так далі. Але наразі так виглядає, що Європа, хоча і дуже стурбована використанням хімічної зброї, але вже багато є прикладів використання того самого "Новачка" проти політиків, шпигунів і так далі", - пояснює співрозмовник.

За словами експерта, Захід розуміє, що ядерні навчання - це брязкання. Бо, якби західні країни боялися, то Україна б не отримала ніякої військової підтримки.

"Цей пакет на 60 мільярдів від США був би нереальним, ми б не отримали ані снарядів для артилерії, ані артилерію, якби Захід сприймав це як 100% використання ядерної зброї. Ніхто не хоче, щоб на їхній території з'явилося ядерне забруднення. Всі прекрасно розуміють, що задача Путіна - залишатися до самої смерті при владі, і щоб його нащадки отримали царство у спадок. Щоб вони могли жити так само як живе верхівка РФ. Для цього вони будують холдинги, в яких ховають мільярдні статки", - зазначає Нарожний.

Експерт додає, що для Путіна немає задачі весь світ перетворити на ядерний попіл, як каже його пропаганда.

"Його задача - це отримати набагато більше влади, благ і щоб росіяни були в рабстві та забезпечували це життя КДБшній верхівці, яка по суті і є владою у РФ. А отримати життя в бункері, де не можна буде піднятися на поверхню і насолоджуватись життям, яке у нього було - це не його мета", - підсумував Нарожний.