Шмигаль про введення західних військ в Україну: якщо прийде час, ми будемо вдячні

Підкріплення з боку західних військовослужбовців допоможе Україні відтіснити ворога. Якщо прийде час, Київ буде вдячний такому кроку від партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, якого цитує CBC.

Як й згадувалось вище, відповідаючи на питання, чи вітатиме Україна введення військ з країн НАТО, Шмигаль заявив, що це допоможе відкинути ворога. Втім, сьогодні Київ просить у союзників лише військову техніку.

"Якщо прийде час, ми будемо абсолютно вдячні, і ми будемо раді", - додав Шмигаль.

Питання введення західних військ в Україну

В кінці зими президент Франції Еммануель Макрон допустив сценарій, який передбачатиме введення військ на територію України. Слова французького лідера викликали занепокоєння серед його колег, втім, були й ті, хто підтримав би такий крок.

Як пояснив Макрон, він не відкидає жодного сценарію, оскільки сьогодні світ бореться з людиною (диктатором Володимиром Путіним), яка немає меж у своїх діях.