У центрі Чернігова стався вибух у приміщені банку. Поліція розслідує обставини

У центрі Чернігова стався вибух у приміщені банку. Внаслідок вибуху сталася пожежа, будівля пошкоджена, постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції .

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху).

На місці події працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, керівництво ГУНП в Чернігівській області та Чернігівського райуправління поліції, повідомили в прес-службі.

За даним прес-служби, повідомлення про вибух надійшло у понеділок, 6 травня, близько 4-ї ранку.

Нагадаємо, цього року Великдень в Україні святкували в неділю, 5 травня. Поліція у посиленому режимі патрулювала всю територію України.

Крім того, СБУ закликала громадян дотримуватися заходів безпеки під час Великодня та повідомила про спроби агресора розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні в умовах війни.