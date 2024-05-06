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У центрі Чернігова стався вибух у приміщені банку. Поліція розслідує обставини

Україна, Понеділок 06 травня 2024 09:45
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У центрі Чернігова стався вибух у приміщені банку. Поліція розслідує обставини Фото: у центрі Чернігова стався вибух в банку (facebook.com/policechernigivshchini)
Автор: Олександр Білоус

У центрі Чернігова стався вибух у приміщені банку. Внаслідок вибуху сталася пожежа, будівля пошкоджена, постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даним прес-служби, повідомлення про вибух надійшло у понеділок, 6 травня, близько 4-ї ранку.

На місці події працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, керівництво ГУНП в Чернігівській області та Чернігівського райуправління поліції, повідомили в прес-службі.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху).

Нагадаємо, цього року Великдень в Україні святкували в неділю, 5 травня. Поліція у посиленому режимі патрулювала всю територію України.

Крім того, СБУ закликала громадян дотримуватися заходів безпеки під час Великодня та повідомила про спроби агресора розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні в умовах війни.

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Чернігів Поліцейські
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