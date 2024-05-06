ua en ru
Пн, 06 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На фронті складно. РФ намагається вийти до Курахового та Покровська, - Сирський

Понеділок 06 травня 2024 15:09
UA EN RU
На фронті складно. РФ намагається вийти до Курахового та Покровська, - Сирський Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

На східному фронті наразі складна ситуація. Російські загарбники намагаються вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

"У звʼязку зі складною ситуацією на Сході, протягом двох діб працював у частинах, які ведуть оборонні дії на Покровському та Курахівському напрямках, тобто на напрямку головного удару противника. Саме тут зосереджені основні ударні сили ворога, який намагається прорвати оборону наших військ та, розвиваючи успіх, вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ", - заявив він.

За його словами, росіяни мають від самого початку чисельну перевагу в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, тому противник щоденно атакує позиції українських військ.

"Наша задача в цих умовах - утримати займані рубежі та позиції, вогнем артилерії, ударними БПЛА та всіма засобами завдати максимальних втрат ворогу, виснажити його, тим самим зірвати ворожі плани і виграти час для формування та підготовки наших резервів", - розповів Сирський.

Він зазначив, що провів роботу з командирами підрозділів.

"Під час роботи з командирами бригад та їх підлеглими прийняв всі необхідні рішення щодо посилення оборони резервами, виділення додаткової кількості ракет, боєприпасів, засобів РЕБ та БПЛА. Впевнений, це допоможе нашим підрозділам успішно відбивати атаки противника та завдавати йому суттєвих втрат", - додав Сирський.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби, 6 травня, на українському фронті відбулося 125 бойових зіткнень, про що повідомили в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Російські окупанти продовжують активно діяти на сході країни, зосередивши зусилля на протистоянні Силам оборони України на трьох напрямках в Донецькій області.

Попри жорсткий опір українських військових, окупантам вдалося досягти часткового успіху на деяких ділянках фронту. Проте ціною великих втрат в людській силі та техніці. Загалом ситуація на фронті залишається напруженою, але під контролем Збройних сил України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Збройні сили України Війна в Україні Війна Росії проти України Олександр Сирський
NEWS
Ніколи не буде достатньо. Україна розраховує на постачання артснарядів від партнерів, - Камишін
Ніколи не буде достатньо. Україна розраховує на постачання артснарядів від партнерів, - Камишін
DAILY
Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках
Ольга Маджумдаржурналіст РБК-Україна Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках