Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Рейд РДК

Через тиждень рейду російських добровольців у Бєлгородській області місцева влада вирішила оголосити про евакуацію.

Наразі планують відселити щонайменше 9 тисяч дітей з родинами. Переселяти бєлгородців будуть у Пензу, Тамбов, Калугу, Ставрополь.

Детальніше про рейд та де просунулися добровольці за тиждень боїв - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Атаки Росії по Україні

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з початку березня РФ випустила по Україні 130 ракет, 320 "Шахедів" і майже 900 керованих авіабомб.

Як зазначив президент, наша країна потребує більшого захисту - цілком реалістичної кількості систем ППО, які є в наших партнерів.

"Петріоти" й інші системи мають робити те, заради чого створювались, а саме захищати життя, а не припадати пилом на зберіганні. І я дякую всім у світі, хто це розуміє та допомагає нам берегти життя. Російський терор повинен програти", - написав Зеленський.

У Росії офіційно змінили головкома ВМФ

Військово-морський флот РФ офіційно, але у статусі в. о., очолив командувач Північного флоту РФ адмірал Олександр Моїсеєв.

Він змінив на цій посаді Миколу Євменова за період якого росіяни втратили значну частину Чорноморського флоту РФ.

Росіяни розміщують ППО на територіях НПЗ

Москва вирішила захистити нафтогазові об'єкти за допомогою ракетних систем після того, як Київ останніми місяцями зосередив вогонь на російських нафтопереробних заводах та енергетичних об'єктах, передає The Guardian.

"Ми спільно працюємо, у тому числі з колегами з Росгвардії, з прикриття об'єктів, з встановлення відповідно систем захисту типу "Панцир", - цитує видання директора департаменту з розвитку газової промисловості міненерго РФ Артема Верхова.

Боєприпаси для України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Люксембургу заявив, що наша країна вже до квітня розраховує отримати достатньо боєприпасів для стримування лінії фронту.

При цьому Україна очікує на постачання ракет далекого та середнього радіусу дії.

Україна

Політика

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Сторони з-поміж іншого обговорили подальші кроки на шляху до фактичного початку переговорів про вступ України в ЄС.

Опалювальний сезон

В Україні цього року планують достроково завершити опалювальний сезон - наприкінці березня. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня. Україна спокійно пережила зиму. Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії, і підготувалися", - сказав він.

Курс

Нацбанк знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Офіційний курс на 20 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,1338 грн за 1 долар (+0,1594 грн).

Погода

Завтра, 20 березня, в усіх областях України очікуються дощі, а вночі з мокрим снігом. Також у південних та західних областях можливий туман.

Світ

Вступ України в ЄС

ЄС не хоче публічно працювати над вступом України. Як інформує Politico з посиланням на слова деяких європейських чиновників, в Європейському союзі бажають тримати в таємниці роботу з підготовки до остаточної інтеграції України, Молдови, а також ряду країн Західних Балкан на тлі протестів з боку фермерів та майбутніх виборів до Європейського парламенту-2024.

За словами інших офіційних осіб, справжні дебати щодо розширення розпочнуться вже після європейських виборів.

Засідання "Рамштайн"

Пройшло вже 20-те за рахунком засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". За підсумками якого:

Бельгія готує для України пакет військової допомоги на 412 млн євро, куди увійдуть 300 броньованих автомобілів Lynx LMV, артилерійські боєприпаси і три мінні тральщики класу Alkmaar.

готує для України пакет військової допомоги на 412 млн євро, куди увійдуть 300 броньованих автомобілів Lynx LMV, артилерійські боєприпаси і три мінні тральщики класу Alkmaar. Фінляндія надасть 30 млн євро на закупівлю артилерійських снарядів для України в рамках чеської ініціативи. Крім того, Yle пише, що Фінляндія відправить Україні бойові катери, але їх точна кількість наразі невідома.

надасть 30 млн євро на закупівлю артилерійських снарядів для України в рамках чеської ініціативи. Крім того, Yle пише, що Фінляндія відправить Україні бойові катери, але їх точна кількість наразі невідома. Німеччина пообіцяла пакет військової допомоги на 500 млн євро. Йдеться про поставку 10 тисяч артилерійських снарядів зі складів Бундесверу, 100 бронемашин для піхоти і 100 транспортних автомобілів.

ЄС готує мита на імпорт зерна з РФ та Білорусі

Європейський Союз готується запровадити мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі, щоб заспокоїти фермерів і деякі країни-члени ЄС, пишуть ЗМІ.

Газета Financial Times раніше повідомляла, що Європейська комісія запропонує ввести мито у розмірі 95 євро за тонну зернових з Росії та Білорусі, а також мита у розмірі 50% на насіння олійних культур та продукти їх переробки.

При цьому Reuters з посиланням на джерело пише, що ці цифри "майже вірні", хоча остаточно їх ще не затверджено. Інше джерело повідомило, що цей захід, швидше за все, буде у формі мита, оскільки для торговельних заходів потрібна лише більшість голосів ЄС, на відміну від санкцій, які потребують одностайності.

Допомога від США

Члени Республіканської партії в Конгресі США всерйоз стали розглядати варіант оформлення частини допомоги Україні у формі кредиту.

"Ідея циркулює вже кілька тижнів, натхненна нещодавніми заявами колишнього президента Дональда Трампа про те, що всю іноземну допомогу США, не тільки Україні, мають надавати в борг, а не напряму", - йдеться в матеріалі Politico.

Путін поїде до Китаю

Російський диктатор Володимир Путін відвідає Китай для зустрічі з Сі Цзіньпіном, що стане першою закордонною поїздкою очільника Кремля за час його нового президентського терміну, пише Reuters.

Очікується, що візит Путіна відбудеться у другій половині травня до запланованої поїздки Сі Цзіньпіня до Європи.

Зморожені активи РФ

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель завтра запропонує країнам-членам Євросоюзу використати 90% доходів від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України через Європейський фонд миру. А решту 10% - переказати до бюджету ЄС і використати на розбудову потужностей української оборонної промисловості.

У Туреччині висловили надію, що 2025 рік стане мирним для України

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що "російсько-український конфлікт перетворився на війну на виснаження". Він висловив сподівання, що 2025 рік стане мирним для України.

Катери від Фінляндії

Фінляндія у якості військової допомоги відправить Україні бойові катери. Точна кількість наразі невідома.

Постачання катерів здійснять транзитом через Румунію. Там українських захисників навчатимуть використанню такої техніки.

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