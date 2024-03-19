Рейд РДК до Росії. Куди просунулися добровольці за тиждень боїв (мапа сірих зон)

Російські добровольці, які воюють на стороні України, продовжують рейд на території Курської та Бєлгородської областей. Повстанцям вдалося зайняти деякі населені пункти в прикордонні РФ, а "сіра зона" за тиждень боїв розширилася.

РБК-Україна з огляду на мапи DeepState в матеріалі нижче розповідає, де просунулися добровольці за тиждень боїв.

Куди просунулися бійці: мапа "сірих зон"

З першого дня операції бійців "Російського добровольчого корпусу", легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону зʼявилися заяви, що їм вдалося взяти під контроль Тьоткіно в Курській області. Але згодом добровольці уточнили, що вони зайняли лише частину селища і там продовжуються бойові дії.

Наразі в районі Тьоткіно "сіра зона" охоплює 11,29 кв. км.

Фото: Тьоткіно Курської області (Deep State)

Нижче по карті можна побачити як "сіра зона" охопила Глотове та Козинку Бєлгородської області й займає площу в 14,88 кв. км.

Зауважмо, що 18 березня російські повстанці заявили про встановлення контролю над Козинкою. Там підняли прапор. Але наразі мережею продовжують ширитися відео боїв у населеному пункті. Зауважимо, що це село у Грайворонському районі вже значно зруйноване самою ж авіацією РФ.

Фото: Глотове і Козинка Бєлгородської області (Deep State)

Не так далеко від цього району нещодавно утворилася нова "сіра зона" в селищі Горьковський Бєлгородської області розміром 9,84 кв. км. Так, 17 березня Сибірський батальйон повідомив про те, що бійці спільно з ічкерійськими добровольцями зайшли до селища та захопили адмінбудівлю. А через декілька годин повстанці заявили, що населений пункт перейшов під їхній контроль та підняли прапор.

Фото: Горьковський Бєлгородської області (Deep State)

Зовсім поряд з населеним пунктом Горьковський російські добровольці зайняли і прикордонний хутір Лозова Рудка. Там "сіра зона" наразі не велика - 0,34 кв км.

Фото: Лозова Рудка Бєлгородської області (Deep State)

Крім того, під "сіру зону" потрапив і хутір Нехотіївка в Бєлгородському районі. Йдеться про площу в 1,57 кв. км.

Фото: Нехотіївка Бєлгородської області (Deep State)

Також російська влада втратила контроль над селом Нова Таволжанка в Бєлгородській області. "Сіра зона" там - 13,72 кв. км.

Фото: Нова Талвожанка Бєлгородської області (Deep State)

Загалом же "сірі зони" в Бєлгородській та Курській областях займають 51,64 кв. км.

Що відомо про рейд добровольців

Нагадаємо, що 12 березня стало відомо про прорив кордону РФ бійцями легіону "Свобода Росії", РДК та Сибірського батальйону, які воюють на боці України.

Ці добровольчі батальйони зайшли в Курську та Бєлгородську області, де продовжують вести бої, які супроводжуються зокрема ударами по військових об'єктах окупантів. Так, нещодавно повстанці оприлюднили чималий список втрат окупантів.

Крім того, нещодавно до бійців також приєднались й Ічкерійські добровольці. У Головному управлінні розвідки тим часом кажуть, що операції росіян не завершаться найближчим часом.

Очевидно, що це зрозуміла і місцева влада. Яка фактично після тижня боїв все ж вирішила провести евакуацію населення в Бєлгородській області.

Детальніше про рейд у Бєлгородській та Курській областях і що там відбувається - РБК-Україна писало в матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.