У МЗС Туреччини сподіваються, що війна в Україні закінчиться у 2025 році
Туреччина вважає, що війна Росії проти України завершитися у 2025 році і рік стане мирним для Києва.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk і Turkrus.
"Цей рік складний, сподіваємося на мир у 2025 році", - заявив він.
Він наголосив, що Анкара не бачить підстав для розв'язання проблеми у 2024 році.
"Перш за все, ми одна з країн, які закликають до миру в цьому напрямку як на платформі НАТО, так і на європейській платформі. Ця війна має припинитися зараз. Наш президент закликає до миру, використовуючи всі свої лідерські якості", - заявив Фідан.
Він заявив, що війна Росії проти України - перетворилася на війну на виснаження, і обидві сторони зазнають втрат.
"Це зберігає ризик поширення. Нас турбує така ситуація. Існує ризик поширення війни на весь регіон. Поширення спочатку починається з мови, а потім переходить у дії. Європа має бути більше стурбована ситуацією в Україні, ніж ми", - додав міністр.
Ердоган та війна в Україні
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган неодноразово заявляв про те, що хоче бути "посередником" для того, щоб розпочати переговори Росії з Україною.
Зокрема, він наполягав, що Туреччина знову готова відновити процес переговорів між Росією та Україною, який раніше відбувався у Стамбулі.
Зазначимо, що переговори Росії з Україною відбувалися на початку повномасштабного вторгнення, але вони тривали недовго.
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