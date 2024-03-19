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У МЗС Туреччини сподіваються, що війна в Україні закінчиться у 2025 році

Вівторок 19 березня 2024 09:05
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У МЗС Туреччини сподіваються, що війна в Україні закінчиться у 2025 році Фото: глава МЗС Туреччини Хакан Фідан (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Туреччина вважає, що війна Росії проти України завершитися у 2025 році і рік стане мирним для Києва.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk і Turkrus.

"Цей рік складний, сподіваємося на мир у 2025 році", - заявив він.

Він наголосив, що Анкара не бачить підстав для розв'язання проблеми у 2024 році.

"Перш за все, ми одна з країн, які закликають до миру в цьому напрямку як на платформі НАТО, так і на європейській платформі. Ця війна має припинитися зараз. Наш президент закликає до миру, використовуючи всі свої лідерські якості", - заявив Фідан.

Він заявив, що війна Росії проти України - перетворилася на війну на виснаження, і обидві сторони зазнають втрат.

"Це зберігає ризик поширення. Нас турбує така ситуація. Існує ризик поширення війни на весь регіон. Поширення спочатку починається з мови, а потім переходить у дії. Європа має бути більше стурбована ситуацією в Україні, ніж ми", - додав міністр.

Ердоган та війна в Україні

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган неодноразово заявляв про те, що хоче бути "посередником" для того, щоб розпочати переговори Росії з Україною.

Зокрема, він наполягав, що Туреччина знову готова відновити процес переговорів між Росією та Україною, який раніше відбувався у Стамбулі.

Зазначимо, що переговори Росії з Україною відбувалися на початку повномасштабного вторгнення, але вони тривали недовго.

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