Через тиждень рейду РДК у Бєлгородській області заявили про евакуацію

В Бєлгородській області оголосили часткову евакуацію через регулярні "прильоти". Планують вивезти близько 9 тисяч дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, якого цитує російське видання Life .

"Велику кількість сіл на сьогоднішній день ми відселяємо. Зараз плануємо вивезення близько дев'яти тисяч дітей із Бєлгорода, Бєлгородського району, Шебекинського округу, Грайворонського району", - заявив Гладков.

За словами губернатора, вже 22 березня 1,2 тисячі дітей планують вивезти у Тамбов, Пензу і Калугу, а після цього вони поїдуть у Ставропольський край.

Рейд російських добровольців

Нагадаємо, 12 березня "Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

Раніше російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися. Пізніше добровольці повторили свій закликав до евакуації.

Також 16 березня, в Бєлгороді жалілись на вибухи й пожежу, попри те, що Міністерство оборони Росії відзвітувало про "успішну" роботу ППО. Джерела РБК-Україна у розвідці повідомляли раніше, що російська влада блокує евакуацію цивільних у регіоні.

За словами начальника штабу "Російського добровольчого корпусу" Олександра Фортуна, РДК планує далі проводити наступальні дії в рамках свого рейду на територію РФ.