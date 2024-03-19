Через тиждень рейду РДК у Бєлгородській області заявили про евакуацію
В Бєлгородській області оголосили часткову евакуацію через регулярні "прильоти". Планують вивезти близько 9 тисяч дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, якого цитує російське видання Life.
"Велику кількість сіл на сьогоднішній день ми відселяємо. Зараз плануємо вивезення близько дев'яти тисяч дітей із Бєлгорода, Бєлгородського району, Шебекинського округу, Грайворонського району", - заявив Гладков.
За словами губернатора, вже 22 березня 1,2 тисячі дітей планують вивезти у Тамбов, Пензу і Калугу, а після цього вони поїдуть у Ставропольський край.
Рейд російських добровольців
Нагадаємо, 12 березня "Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.
Раніше російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися. Пізніше добровольці повторили свій закликав до евакуації.
Також 16 березня, в Бєлгороді жалілись на вибухи й пожежу, попри те, що Міністерство оборони Росії відзвітувало про "успішну" роботу ППО. Джерела РБК-Україна у розвідці повідомляли раніше, що російська влада блокує евакуацію цивільних у регіоні.
За словами начальника штабу "Російського добровольчого корпусу" Олександра Фортуна, РДК планує далі проводити наступальні дії в рамках свого рейду на територію РФ.
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