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Зеленський: від початку березня Росія запустила по Україні 130 ракет та майже 900 КАБів

Вівторок 19 березня 2024 14:58
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Зеленський: від початку березня Росія запустила по Україні 130 ракет та майже 900 КАБів Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Від початку березня російські терористи запустили проти України 130 ракет різних типів, а також майже 900 керованих авіабомб (КАБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, Росія щодня та щоночі застосовує проти українців дрони, ракети й КАБи. Лише від початку поточного місяця ворог застосував:

  • 320 "Шахедів";
  • 130 ракет різних типів;
  • майже 900 керованих авіабомб.

Як відзначив Зеленський, Україна довела, що може ефективно збивати ворожі ракети й дрони, а також знищувати російську військову авіацію. Це дозволяє рятувати тисячі життів й давати українській економіці продовжувати функціонувати.

"Але ми потребуємо більшого захисту - цілком реалістичної кількості систем ППО, які є в наших партнерів. "Петріоти" й інші системи мають робити те, заради чого створювались, а саме захищати життя, а не припадати пилом на зберіганні. І я дякую всім у світі, хто це розуміє та допомагає нам берегти життя. Російський терор повинен програти", - відзначив президент.

"Рамштайн-20"

Сьогодні, 20 березня, проходить 20-те засідання у форматі "Рамштайн", яку очолив керівник Пентагону Ллойд Остін. Місцем проведення стала німецька військово-повітряна база Ramstein AB, де союзники зібралися вперше навесні 2022 року. Зокрема на засідання були запрошені міністри оборони й вищі військові посадовці із близько 50 країн світу.

Детальніше про 20-те засідання у форматі "Рамштайн" та чого очікувати від нього - в матеріалі РБК-Україна.

Як розповідало Міністерство оборони України, для нашої країни наразі пріоритетом є:

  • нові системи ППО, а також ракети до них;
  • далекобійні ракети;
  • артилерійські снаряди, особливо калібру 155-мм;
  • сучасні системи РЕБ та РЕР;
  • бронетехніка.

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував пакет військової допомоги Україні на суму 542 млн доларів, який включатиме:

  • 100 одиниць бронетехніки для піхоти;
  • 100 одиниць транспортної техніки.

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