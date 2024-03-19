НБУ вперше підняв офіційний курс долара понад 39 гривень

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 20 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,1338 грн. за 1 долар (+0,1594 грн).

Попередній максимум було зафіксовано лише 19 березня - 38,9744 гривень за 1 долар.

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Курс євро становитиме 42,4641 гривень за 1 євро (+0,0171 грн), що також є максимумом. Попередній рекорд був 19 березня - 42,447 гривень.

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На міжбанку сьогодні курс зріс на 15 копійок до 39,15-39,17 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

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На готівковому ринку курс зріс на 5 копійок до 39,20 грн/долар.

Прогноз курсу

Як заявив у коментарі РБК-Україна Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку, НБУ бере активну участь у торгах, але дає національній валюті послабитися, намагаючись витратити менше золотовалютних резервів.

"Ми не очікуємо курсу 40 грн/долар у короткостроковій перспективі. Не виключаємо корекцію наприкінці місяця та початку квітня у податковий та зарплатний період", - сказав Курінний.

Курінний зазначив, що Нацбанк не відхиляється від своєї стратегії керованої гнучкості обмінного курсу.

"Але зараз важко точно спрогнозувати те, який саме буде курс. Тому спостерігаємо за ринком і очікуємо на деяке зміцнення гривні після кількох днів ослаблення", - додав він.