Фінляндія виділила 30 млн євро на закупівлю боєприпасів у рамках ініціативи Чехії

Уряд Фінляндії виділив 30 млн євро на закупівлю боєприпасів у рамках чеської ініціативи.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Обговорювали з командувачем чеськими силами оборони питання поліпшення підтримки європейської оборони та України. Зокрема, ми обговорили чеську ініціативу щодо боєприпасів. Фінляндія внесе в цю ініціативу 30 мільйонів євро", - написав він.

Чехія знайшла партію снарядів для України

У лютому президент Чехії Петро Павло заявив, що Прага знайшла 800 тисяч артилерійських боєприпасів на військові потреби України: півмільйона калібру 155 мм та 300 тисяч калібру 122 мм. Однак для їх закупівлі необхідно було зібрати кошти.

Ініціативу підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція. Зокрема, 6 березня Німеччина надала тризначну мільйонну суму на закупівлю боєприпасів. А Норвегія надала на боєприпаси понад 150 млн доларів.

На початку березня Павло заявив, що союзники вже виявили майже всі необхідні кошти для закупівлі анонсованої партії.

За даними видання The Wall Street Journal, Чехія використовує контакти часів холодної війни, щоб отримати необхідні для України боєприпаси. Прага закуповує їх у країн, що виступають як союзники Москви.

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