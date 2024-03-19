ua en ru
Вт, 19 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Москва офіційно змінила головкома військового флоту

Росія, Вівторок 19 березня 2024 14:08
UA EN RU
Москва офіційно змінила головкома військового флоту Фото: Моїсеєва представили на день моряка-підводника (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Військово-морський флот РФ офіційно очолив командувач Північного флоту РФ адмірал Олександр Моїсеєв. Він змінив на цій посаді Миколу Євменова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Моїсеєв був представлений тимчасовим виконувачем обов'язків головнокомандувача ВМФ Росії на святкуванні Дня моряка-підводника в Кронштадті.

Що відомо про новий головком

Мойсеєв народився 1962 року в Калінінграді. Понад 29 років служив на атомних підводних човнах. Служив на радянських атомних підводних човнах із балістичними ракетами класу "Дельта" у складі Північного флоту.

З 1995 займав посаду старшого помічника командира підводного човна К-117, а потім з 1997 - командира другого екіпажу підводного човна К-407.

Він швидко піднявся службовими сходами на Північному флоті, перш ніж був призначений заступником начальника Генерального штабу.

У 2018 році він був призначений виконувачем обов'язків командувача, а потім командувачем Чорноморського флоту.

У 2019 році його було призначено командувачем Північного флоту, коли попередній командувач Євменов став командувачем ВМФ.

Зміна командирів

Раніше британська розвідка повідомляла, що після серії значних втрат російських кораблів у Чорному морі 10 березня головком ВМФ РФ адмірал Микола Євменов був відсторонений від посади і замінений командувачем Північного флоту адміралом Олександром Мойсеєвим.

У лютому через втрати було відправлено у відставку командувач Чорноморського флоту адмірала Віктора Соколова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні ВМФ РФ
NEWS
Ювілейний "Рамштайн". Чого чекати Україні від 20-ї зустрічі союзників
Ювілейний "Рамштайн". Чого чекати Україні від 20-ї зустрічі союзників
DAILY
Транзит під час війни. Чи продовжить Україна постачання газу з РФ до ЄС без контракту з "Газпромом"
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Транзит під час війни. Чи продовжить Україна постачання газу з РФ до ЄС без контракту з "Газпромом"