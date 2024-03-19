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Фінляндія надає Україні бойові катери, - Yle

Вівторок 19 березня 2024 16:16
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Фінляндія надає Україні бойові катери, - Yle Ілюстративне фото: Фінляндія надає Україні бойові катери (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Фінляндія у якості військової допомоги відправить Україні бойові катери. Точна кількість наразі невідома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Як пише Yle, інформацію про те, що Фінляндія подарувала бойові катери Україні, розкрив президент Румунії Клаус Йоханніс під час звернення до парламенту своєї країни. За його словами, Гельсінкі звернулися до нього з проханням про транзит такої техніки через територію Румунії в Україну.

Також Йоханніс розповів, що схвалив навчання на фінських катерах близько 50 українських захисників у Румунії.

Журналісти уточнюють, що станом зараз до складу ВМС Фінляндії, зокрема, входять десантні кораблі класу Jehu і транспортні кораблі класів Jurmo і Uisko.

Що відомо про такі катери

Основні завдання вищезгаданих катерів - десантні та транспортні операції для фінської берегової охорони в будь-яких погодних умовах. Наприклад, кораблі класу Uisko можуть перевозити 22 особи.

Катери мають високу маневреність і можуть рухатися по мілководді.

Катери для України

Нагадаємо, країни Заходу вже неодноразово передавали Україні свої бойові катери.

Зокрема, нещодавно Швеція анонсувала новий пакет військової допомоги, до якого увійшли 10 бойових катерів та 20 групових катерів.

Також на початку березня Нідерланди пообіцяли надати українським захисникам 8 мілітаризованих річкових патрульних катерів та десантно-штурмовий катер CB90.

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