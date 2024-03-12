Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Прорив кордону РФ

Сьогодні вранці "Російський добровольчий корпус", який воює на боці України, спільно з легіоном "Свобода Росії" та Сибірським батальйоном прорвали кордон РФ з боку України. Вони зайшли на територію російських Курської та Бєлгородської областей зокрема за підтримки танків, там зав'язався бій.

У Міноборони РФ підтвердили факт атаки, заявивши, що її нібито "було відбито". Але російські добровольці, повідомляють, що бої продовжуються. Детальніше про те, що відбувається в Курській та Бєлгородській області - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Падіння Іл-76

Військово-транспортний літак росіян Іл-76 впав у в Іванівській області під час планового польоту. На борту перебували вісім членів екіпажу та семеро пасажирів, всі вони загинули. При цьому в мережі пишуть про 16 загиблих. Офіційною причиною називають пожежу одного з двигунів під час зльоту літака. Але росЗМІ висувають версії на кшталт "втоми металу" та потрапляння птаха у двигун.

Атаки на НПЗ у Росії

Від ночі й протягом всього дня у Росії масовий наліт безпілотників. Дрони сьогодні атакували велику кількість областей: Московську, Ленінградську, Білгородську, Курську, Брянську, Тульську, Воронезьку, Ростовську, Орловську, Нижегородську.

Так, в Орловській області спалахнула нафтобаза, а в Нижегородській області було вражено великий НПЗ, що належить "Лукойлу". За даними джерел РБК-Україна, за атакою на НПЗ стоїть Головне управління розвідки МО України.

Видання Reuters з посиланням на джерела пише, що головний блок перегонки сирої нафти (AVT-6) на цьому нафтопереробному заводі призупинив роботу після атаки. Це означає, що принаймні половина виробництва НПЗ зупинена.

Допомога від США

Reuters дізналось про плани адміністрації президента США виділити 400 млн доларів на допомогу Україні. Це може стати першим пакетом військової допомоги з грудня минулого року, оскільки в Пентагона закінчилися гроші, виділені Конгресом, а нове фінансування досі не схвалено.

Удар по Кривому Рогу

Росіяни атакували ракетою Кривий Ріг. В результаті удару спалахнула пожежа в багатоповерхівці.

Україна

Суспільство

Президент Володимир Зеленський підписав закон про біологічне батьківство (материнство) для військових у разі їхньої загибелі. Зокрема, репродуктивні клітини військових зберігатимуть упродовж кількох років безкоштовно.

Інтерв'ю Зеленського

Також глава держави Володимир Зеленський дав інтерв'ю французьким медіа BFM TV та Le Monde. Під час якого розповів про будівництво фортифікацій, заявив про перевагу РФ у далекобійній зброї "на 20 км", сказав, що ворожий наступ "зупинено", висловив думку, що Путін може спробувати провести сухопутну операцію у країнах Балтії чи Молдові, висловився щодо участі росіян на олімпіаді в Франції та нагадав, що у звичайному законодавстві "не існує демобілізації під час війни".

Надзвичайні події

В Україні нейтралізували одну з найбільших агентурних мереж ФСБ, яка поширювала прокремлівські наративи й діяла "під прикриттям" УПЦ МП.

СБУ викрила понад 15 учасників угруповання. Чотирьох ключових осіб затримали, серед яких - один з очільників київського храму УПЦ МП.

Про вступ України в ЄС

На засіданні колегії Єврокомісії 12 березня очікується дискусія довкола проміжної оцінки виконання реформ Україною та Молдовою на їхньому шляху до ЄС, повідомляє "Радіо Свобода".

Очікується, що профільний єврокомісар із розширення Олівер Варгеї, запропонує вважати виконаними два з чотирьох кроків: а саме - збільшення чисельності працівників НАБУ і подальше розширення штату щороку, також - скасування обмеження повноважень НАЗК.

Пакет підтримки від Данії

Данія анонсувала черговий пакет військової допомоги Україні на 330 млн доларів. До нього увійшли самохідні артилерійські установки Caesar і не тільки.

Курс

Долар дорожчає третій день поспіль. Офіційний курс на 13 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,4924 грн за 1 долар (+0,1099 грн).

Погода

Завтра, 13 березня, в Україні, крім північно-східних та східних областей, очікується невеликий дощ та мокрий сніг. Місцями вночі буде до -7.

Світ

ЄС

Європарламент підтримав криміналізацію обходу санкцій, що дасть змогу конфіскувати активи РФ.

Сьогодні Європейський парламент 543 голосами за, 45 проти й 27 тих, хто утримався, ухвалив узгоджену з державами-членами директиву про криміналізацію порушення та обходу санкцій ЄС. Він запровадить загальне визначення порушень і мінімальні покарання за них.

Також ЄС продовжив дію санкцій проти Росії, які були введені за війну в Україні.

Польща

У польському Генштабі заявили, що в НАТО є 300 000 солдатів, які перебувають у стані високої готовності для перебазування в Польщу на випадок збройної агресії проти країни.

Чехія

Прем'єр Чехії Петр Фіала заявив про можливість збільшення закупівлі снарядів для ЗСУ. За його словами, на додаток до 300 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів для Збройних сил України у третіх країн, чеській ініціативі пообіцяли ще 200 тисяч одиниць у необов'язковому порядку.

Вірменія

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян назвав умову для виходу країни з Організації Договору про колективну безпеку. За його словами, це можливо якщо в ОДКБ не пояснять, у чому бачать свою "зону відповідальності" у країні.

НАТО

Президент Румунії Клаус Йоганніс офіційно оголосив про бажання балотуватися на пост генсека НАТО.

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