За атакою на НПЗ у Нижньогородській області стоїть ГУР, - джерела

Фото: за атакою на НПЗ у Нижньогородській області стоїть ГУР (t.me/glebnikitin_nn)

Нафтопереробний завод "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" сьогодні, 12 березня, був атакований дронами. За цим стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

Про це РБК-Україна повідомили джерела у Силах оборони України.

За словами джерел, атаку на НПЗ у місті Кстово Нижньогородської області організувало ГУР. Більше детальних подробиць співрозмовники видання не розкрили. Атака на НПЗ Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, у російських Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що нафтопереробний завод "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" атакували безпілотники . При цьому уточнювалося, що ударний безпілотник потрапив прямо на встановлення перегонки нафти. Після такої атаки на території підприємства виникла пожежа. Також на удар нафтопереробним заводом скаржився губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін.