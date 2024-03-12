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Дрони "зупинили" роботу одного з найбільших в Росії НПЗ: що відомо про пошкодження

Нижній Новгород, Вівторок 12 березня 2024 12:52
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Дрони "зупинили" роботу одного з найбільших в Росії НПЗ: що відомо про пошкодження Фото: удар по НПЗ у Кстово вивів його з роботи (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Атака українських дронів могла остаточно зупинити завод під Нижнім Новгородом. НПЗ, розташований у 800 км від України, за рік проробляв 15 млн тонн нафти.

Про те, в якому стані наразі знаходиться російський НПЗ у Нижньому Новгороді та чи зможе він функціонувати надалі, розповідаємо у матеріалі РБК-Україна.

При підготовці матеріалу використовувались наступні джерела: Defence Ukraine, росЗМІ.

Як повідомлялось раніше, безпілотник атакував нафтопереробний завод "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області сьогодні вранці, 12 березня.

За даними російських інформаційних ресурсів, було знищено найголовніший елемент заводу - одну з установок переробки нафти, яка є ключовою у всіх технологічних процесах, завод припинив роботу.

Варто зауважити, що НПЗ є одним з найпотужніших у Росії. Станом на 2022 рік це підприємство перероблювало 15 млн тонн нафти, що складало близько 5% від загального обсягу російської переробки загалом.

Крім того, цей завод став одним із перших об'єктів, на які наклали санкції в рамках обмежень у зв'язку з агресією РФ.

Зауважується, що 4 січня 2024 року на ньому через поломку компресійного обладнання вийшла з ладу ще одна установка каталітичного крекінгу. А загалом їх на цьому підприємстві лише дві.

Як доповідали у РФ у січні полагодити швидко її неможливо. Для цього необхідно замовити західні комплектуючі, втім такої можливості наразі не існує.

Таким чином дана атака, ймовірно, остаточно вивела з ладу даний російський нафтопереробний завод.

Атаки на НПЗ в Росії

Варто зазначити, що атаки українських дронів на російські НПЗ стають все більш систематичними. Так, нещодавно безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів в Ярославлі.

Також джерела РБК-Україна повідомляли, що дрони СБУ вразили НПЗ у Туапсе, внаслідок чого була потужна пожежа.

Крім того, дрони СБУ влучно відпрацювали по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл". Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ.

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