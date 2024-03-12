У російському Іваново розбився Іл-76

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та Телеграм-канали.

Оновлено 12:47. В Міноборони підтвердили падіння Іл-76

Мовляв, сталася пожежа одного з двигунів під час зльоту літака й він зазнав аварії в Іванівській області під час зльоту для виконання планового польоту.

За даними Міноборони РФ, на борту було 15 осіб (8 членів екіпажу та 7 пасажирів).

До цього росЗМІ називали цифру в 12 осіб і повідомляли, що всі пасажири загинули.

А Telegram-канал BAZA опублікував відео, на якому в Іл-76 під час польоту відвалюється двигун.

Фото: у Росії впав черговий Іл-76 (росЗМІ)

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Так, у російських пабліках активно поширюється відео палаючого літака в повітрі. Імовірно, в нього спалахнув двигун. Стверджується, що мова може йти про військово-транспортний літак росіян Іл-76.

Очевидці повідомляють, що кадри зняті з Іванового, а падіння літака сталося на аеродромі "Північний", де також базуються літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Оскільки звідти зафіксували густий стовп диму.

За інформацією деяких російських Телеграм-каналів, літак йшов на посадку, а на його борту знаходилися 12 осіб. Видання Shot, без посилання на джерело, називає це "аварійною посадкою". Стверджується, що екіпаж відвів палаюче судно від житлових будинків.

Іл-76

Іл-76 - це радянський і російський важкий військово-транспортний літак. Експлуатувати ці літаки почали ще у 1975 році. Іл-76 був першим в історії СРСР військово-транспортним літаком із турбореактивним двигуном. Ці повітряні судна використовуються Росією для перекидання як особового складу, так і важкої техніки.

Згідно з відкритих джерел, цей літак здатний доставляти вантажі максимальною масою 28-60 тонн на відстань до 4,2 тисячі км із крейсерською швидкістю 770-800 км/год.

Нагадаємо, що 24 січня в Бєлгородській області також впав військово-транспортний літак росіян Іл-76. Російська сторона стверджує, що на ньому буцімто були українські військовополонені, але Україна ці заяви не підтверджує, оскільки РФ не надала жодних доказів тому, що це справді сталося.

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