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НБУ підвищує офіційний курс долара третій день поспіль

Україна, Вівторок 12 березня 2024 15:57
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НБУ підвищує офіційний курс долара третій день поспіль Фото: курс долара виріс на 11 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара. Долар дорожчає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 13 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,4924 грн за 1 долар (+0,1099 грн).

НБУ підвищує офіційний курс долара третій день поспільbank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,0414 гривень за 1 євро (+0,0855 грн).

НБУ підвищує офіційний курс долара третій день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 14 копійок до 38,50-38,57 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ підвищує офіційний курс долара третій день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 10 копійок до 38,65 грн/долар.

Прогноз курсу

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчого року.

Фінансові аналітики у березні 2024 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 41,13 грн/долар. У січні вони чекали на курс 40,29 грн/долар.

Кабінет міністрів у бюджеті на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40,7 грн/долар, до кінця 2024 року курс очікується на рівні 42,1 грн/долар.

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