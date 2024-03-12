НБУ підвищує офіційний курс долара третій день поспіль

Національний банк України підвищив курс долара. Долар дорожчає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 13 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,4924 грн за 1 долар (+0,1099 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,0414 гривень за 1 євро (+0,0855 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 14 копійок до 38,50-38,57 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 10 копійок до 38,65 грн/долар.

Прогноз курсу

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчого року.

Фінансові аналітики у березні 2024 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 41,13 грн/долар. У січні вони чекали на курс 40,29 грн/долар.

Кабінет міністрів у бюджеті на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40,7 грн/долар, до кінця 2024 року курс очікується на рівні 42,1 грн/долар.