Вихваляли Путіна та розпалювали ворожнечу серед вірян: затримано "медійний блок" УПЦ МП

Правоохоронці знешкодили масштабну агентурну мережу ФСБ, яка "під прикриттям" УПЦ МП намагалася дестабілізувати ситуацію в Україні. В рамках діяльності т. зв. медійного блоку, його учасники вихваляли російську агресію та розпалювали міжрелігійну ворожнечу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Служба безпеки нейтралізувала у Києві злочинну організацію, яка проводила інформаційні диверсії на замовлення ФСБ. Зловмисники масово продукували та "розганяли" прокремлівські наративи та провокативні повідомлення, які повинні були дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію та розпалювати релігійну ненависть в Україні", - пишуть у відомстві.

Так, правоохоронці викрили понад 15 учасників угруповання, чотирьох ключових фігурантів уже затримано. Серед них - один з очільників столичного храму УПЦ МП, який входив до агентурного апарату російської спецслужби.

Одна з найбільших мереж ФСБ

"Наразі це одна із найбільших мереж ФСБ, яка діяла в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Вона мала чітку ієрархію та розподіл функцій, а також - постійний зв’язок із найбільшими ЗМІ РФ, які одразу підхоплювали "потрібний" контент", - інформують в СБУ.

Координатором мережі в Україні був затриманий СБУ клірик. Він відповідав за поширення матеріалів, в яких підбурювали до міжконфесійної ворожнечі та виправдовували агресивну війну проти України.

Для цього фігурант особисто інструктував "виконавців" - інших учасників злочинної організації, які діяли під виглядом "політекспертів" і готували провокативні дописи та відеосюжети.

Розповсюджували контент в соцмережах

Підготовлений контент розповсюджували через десятки підконтрольних каналів у Telegram та YouTube, а також на сторінках у Facebook та офіційних сайтах різних єпархій УПЦ МП.

Одразу після оприлюднення "замовних" матеріалів їх миттєво "підхоплювали" центральні телеканали та інтернет-видання РФ для поширення фейків про Україну.

Здійснюючи інформатаки, ворог сподівався не лише розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні, але й дискредитувати нашу державу на міжнародній арені, особливо перед західними партнерами.

Обшуки, докази та затримання

Під час обшуків за місцями перебування фігурантів у Києві виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які використовували у злочинних діях на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів чотирьом затриманим та ще десятьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за п'ятьма статтями ККУ.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу - тримання під вартою.

"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.