Вихваляли Путіна та розпалювали ворожнечу серед вірян: затримано "медійний блок" УПЦ МП
Правоохоронці знешкодили масштабну агентурну мережу ФСБ, яка "під прикриттям" УПЦ МП намагалася дестабілізувати ситуацію в Україні. В рамках діяльності т. зв. медійного блоку, його учасники вихваляли російську агресію та розпалювали міжрелігійну ворожнечу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Служба безпеки нейтралізувала у Києві злочинну організацію, яка проводила інформаційні диверсії на замовлення ФСБ. Зловмисники масово продукували та "розганяли" прокремлівські наративи та провокативні повідомлення, які повинні були дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію та розпалювати релігійну ненависть в Україні", - пишуть у відомстві.
Так, правоохоронці викрили понад 15 учасників угруповання, чотирьох ключових фігурантів уже затримано. Серед них - один з очільників столичного храму УПЦ МП, який входив до агентурного апарату російської спецслужби.
Одна з найбільших мереж ФСБ
"Наразі це одна із найбільших мереж ФСБ, яка діяла в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Вона мала чітку ієрархію та розподіл функцій, а також - постійний зв’язок із найбільшими ЗМІ РФ, які одразу підхоплювали "потрібний" контент", - інформують в СБУ.
Координатором мережі в Україні був затриманий СБУ клірик. Він відповідав за поширення матеріалів, в яких підбурювали до міжконфесійної ворожнечі та виправдовували агресивну війну проти України.
Для цього фігурант особисто інструктував "виконавців" - інших учасників злочинної організації, які діяли під виглядом "політекспертів" і готували провокативні дописи та відеосюжети.
Розповсюджували контент в соцмережах
Підготовлений контент розповсюджували через десятки підконтрольних каналів у Telegram та YouTube, а також на сторінках у Facebook та офіційних сайтах різних єпархій УПЦ МП.
Одразу після оприлюднення "замовних" матеріалів їх миттєво "підхоплювали" центральні телеканали та інтернет-видання РФ для поширення фейків про Україну.
Здійснюючи інформатаки, ворог сподівався не лише розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні, але й дискредитувати нашу державу на міжнародній арені, особливо перед західними партнерами.
Обшуки, докази та затримання
Під час обшуків за місцями перебування фігурантів у Києві виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які використовували у злочинних діях на користь країни-агресора.
На підставі зібраних доказів чотирьом затриманим та ще десятьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за п'ятьма статтями ККУ.
Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу - тримання під вартою.
"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.
Нещодавні затримання агентів РФ
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, як працівники СБУ викрили подружжя агентів ФСБ, які готували ракетний удар для знеструмлення міста Львів.
Крім того, СБУ затримала зрадника, який ремонтував техніку РФ під час окупації Харківської області.
Вчора ми писали, що правоохоронці знешкодили агентку ФСБ, яка виявилась дружиною "ексрегіонала". Жінка збирала інформацію про Сили оборони у Вінницькій області та виправдовувала збройну агресію РФ.
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