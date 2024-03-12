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САУ Caesar і не лише. Данія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

Копенгаген, Вівторок 12 березня 2024 16:54
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САУ Caesar і не лише. Данія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні Фото: Троельс Лунд Поульсен, міністр оборони Данії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Данія анонсувала черговий пакет військової допомоги Україні на 330 млн доларів. До нього увійшли самохідні артилерійські установки Caesar.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міністерства оборони Данії.

Пакет передбачає передачу Україні САУ Caesar, самохідних 120-мм мінометів та боєприпасів до них.

Гроші на Caesar Данія виділила у співпраці з Францією, а на 155-мм артилерійські снаряди - у співпраці з Естонією та Чехією.

"Артилерійські та мінометні системи мають великий попит з боку України. Цим пакетом допомоги ми вносимо істотний внесок у боротьбу за свободу України... Допомога надана у співпраці з нашими союзниками і посилає важливий сигнал про те, що ми підтримуємо Україну на широкому фронті", - заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Це вже 16-й пакет військової допомоги, який Данія надасть Україні для захисту від російської агресії.

САУ Caesar

Зазначимо Caesar - це артилерія, яка має ефективну дальність вогню до 42 кілометрів.

Озброєння використовує весь асортимент 155-мм снарядів НАТО, у тому числі касетні. Швидкострільність - 6 снарядів за хвилину.

Що передувало

Нагадаємо, ще в лютому цього року прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен заявила, що її країна вирішила надати Україні всю свою артилерію.

Також вона закликала західні країни передати українським захисникам зброю, боєприпаси, системи ППО, які вони поки що не використовують.

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