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Росіяни вдарили по Кривому Рогу: горить багатоповерхівка

Кривий Ріг, Вівторок 12 березня 2024 19:10
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Росіяни вдарили по Кривому Рогу: горить багатоповерхівка Фото: росіяни вдарили по Кривому Рогу (t.me/ermaka2022)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 12 березня, завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок цього почалася пожежа у багатоповерхівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака в Telegram.

"Вибух у Кривому Розі. Внаслідок ворожої атаки почалася пожежа у багатоповерхівці. Усю інформацію уточнюємо", - написав чиновник.

Він також наголосив, що загроза ударів триває і закликав мешканців Дніпропетровської області перебувати у безпечних місцях.

Зазначимо, о 18:35 Повітряні сили Збройних сил України писали про те, що у напрямку Кривого Рогу летить керована авіаційна ракета. Ймовірно, то була Х-59.

Атаки на Кривий Ріг

Нагадаємо, російські окупанти регулярно запускають ракети та дрони у бік Кривого Рогу. Там часто лунають вибухи.

Зокрема, кілька вибухів мешканці міста чули 8 березня.

При цьому 1 березня українські воїни знищили ворожу ракету у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

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Кривий Ріг Дніпропетровська область Пожежа Вибух Війна Росії проти України Ракетний удар
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