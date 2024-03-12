У Брюсселі підготували проміжну оцінку виконання реформ Україною на шляху до ЄС
Колегія Єврокомісії 12 березня проведе дискусію довкола проміжної оцінки виконання реформ Україною та Молдовою на їхньому шляху до ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Як випливає з документів, що опинилися в розпорядженні "Радіо Свобода", профільний єврокомісар із розширення Олівер Варгеї згадає рекомендації з письмового звіту Єврокомісії восени, виконання яких у ЄС очікували від України, щоби рухатися далі.
Це, зокрема, збільшення штату Національного антикорупційного бюро, достатні повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції, ухвалення закону про лобіювання як частини антиолігархічного плану дій та врахування рекомендацій Венеційської комісії в частині законодавства про нацменшини, державну мову, ЗМІ та освіту.
Варгеї, як ідеться в проекті його доповіді, запропонує вважати виконаними два з чотирьох кроків: а саме - збільшення чисельності працівників НАБУ до тисячі осіб і подальше розширення штату щороку, також – скасування обмеження повноважень НАЗК. Агентство має право перевіряти вже перевірені активи, якщо надійшла нова інформація, а також - законність майна, придбаного декларантами до призначення на державну службу.
Втім, не вважається, згідно з чернеткою його доповіді, завершеним крок, пов’язаний із законодавством про лобіювання: документ, який схвалений Верховною радою в лютому 2024-го і передбачає створення реєстру прозорості, а супутній законопроект, що регулює відповідальність і санкції, очікує на голосування у другому читанні.
Не позначена як виконана і рекомендація щодо прав нацменшин, але перелічуються кроки України в цьому напрямку: зокрема, зміни до законодавства в грудні 2023-го, що передбачають правила щодо навчання мовами меншин, достатню мовну квоту в ЗМІ та пропорційні права і критерії використання мов меншин у суспільному житті. Згадана й дорожня карта з питань освіти, схвалена в лютому 2024-го, якою передбачене, зокрема, ухвалення закону про професійне навчання, що дозволить здійснювати його мовами меншин.
Окремо наголошується на важливості імплементації всіх кроків. Пропонується, щоб Єврокомісія контролювала їх виконання і звітувала про це у своїх регулярних звітах про розширення.
Водночас, як стало відомо "Радіо Свобода" від джерел у Єврокомісії, деякі єврокомісари запропонують вище оцінити досягнення України і вважати виконаними також кроки, пов’язані з лобіюванням і нацменшинами.
Переговори про вступ
Наприкінці минулого тижня віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що наступного тижня орган презентує проекти переговорних рамок, які рекомендуватиме схвалити країнам-учасницям ЄС після того, як Україна виконає всі критерії, що супроводжують її статус кандидата.
Єврокомісія 12 березня презентує переговорну рамку для України й Молдови - це документи, що визначають загальні принципи майбутніх переговорів про вступ.
Потім очікується обговорення рамок послами держав-членів. Для схвалення, а отже, і подальших кроків, потрібна їхня одностайна згода, якої, втім, як повідомило видання Politico, посилаючись на неназваних дипломатів і посадовців ЄС, навряд чи вдасться досягти до виборів у Євросоюзі, що відбудуться в червні 2024 року.