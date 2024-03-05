Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Знищення корабля "Сергій Котов"

Українські дрони Magura V5 знищили російський патрульний корабель проєкту 22160 "Сергій Котов" неподалік Керченської протоки. У ворога 7 загиблих і близько 6 поранених. Також на борту знищеного корвета був і гелікоптер, але поки що уточнюється, чи це був Ка-29, чи Ка-27. Джерело РБК-Україна в розвідці повідомило, що, імовірно, це був саме Ка-27.

Що відомо про враження "Сергія Котова" і чим особливий цей корабель - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Атака на НПЗ в Бєлгородській області

У Бєлгородській області під атаку потрапила Губкінська нафтобаза в селі Довге. Внаслідок чого там загорілися три резервуари, місцева влада заявила про постраждалих.

Джерела РБК-Україна в спецслужб поділилися, що підрив НПЗ організувало Головне управління розвідки Міноборони. Удари були проведені дронами українського виробництва.

Суд Гааги видав ордери на арешт командувачів РФ

Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордери на арешт командувача дальньої авіації РФ Сергія Кобилаша та командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів - ракетних ударів по цивільних обʼєктах.

Україна

Політика

У Верховній Раді перенесли засідання, які мали відбутися 6,7 та 8 березня. Офіційна причина - треба сформулювати звіт для конгресу США, - каже одне з джерел РБК-Україна. Але справжня причина, як пояснюють депутати - бунт опозиційних фракцій.

Пізніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що перерва у засіданнях пов'язана з необхідністю роботи нардепів у місцях дислокації військових.

Що відомо про скасування засідань в Раді та їх причини - читайте в нашому матеріалі.

Заборона релігійних організацій, пов'язаних із Росією

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики закінчив розгляд правок і рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт №8371 про заборону релігійних організацій, які повʼязані з Росією.

Очільник профільного комітету Микита Потураєв звернув увагу, говорити про те, що основна мета законопроекту - це обмеження діяльності УПЦ МП - категорично не можна. Оскільки не в цьому є його мета. Детальне роз'яснення - в коментарі нардепа для РБК-Україна.

Справа Мураєва

Служба безпеки України повідомила про завершення досудового розслідування щодо колишнього нардепа, керівника забороненої партії "Наші" Євгена Мураєва, який причетний до підривної діяльності на користь РФ.

Слідство встановило, що Мураєв залучив власний медіаресурс (телеканал "Наш") для подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в нашій державі. Він сприяв дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні напередодні повномасштабного вторгнення РФ.

Кордон

Польські фермери повідомили, що продовжують протести на кордоні з Україною після 10 березні. Блокада триватиме щонайменше до 30 квітня.

Курс

Долар дорожчає третій день поспіль. Офіційний курс на 6 березня 2024 року встановлено Нацбанком на такому рівні: 38,3943 грн за 1 долар (+0,0808 грн).

Погода

Україну очікує тривале похолодання. Стовпчики термометрів у нічний час доби подекуди сягатимуть -11 градусів. Потепління синоптики прогнозують не раніше 16 березня.

Світ

США

Дональд Трамп переміг на кокусах республіканців у Північній Дакоті перед "супервівторком" - найбільшим днем праймеріз, коли голосуватимуть 15 штатів і одна територія США.

Держдеп США запровадив нові санкції щодо приватної військової компанії "Вагнера" та Військово-космічних сил РФ.

ЄС

Європейська комісія (ЄК) презентувала першу в історії Європейську оборонно-промислову стратегію на рівні ЄС. Українська промисловість буде інтегрована у план ЄС.

Поряд з новою стратегією Єврокомісія запропонувала Європейську програму оборонної промисловості, покликану "перевести від короткострокових надзвичайних заходів, вжитих у 2023 році і які закінчуються у 2025 році, до більш структурованого та довгострокового підходу для досягнення оборонно-промислової готовності".

Програма мобілізує 1,5 млрд євро з бюджету ЄС на 2025-2027 роки.

Канада

Канада розгляне можливість відправлення військових інструкторів до України. Міністр оборони країни Білл Блер заявив, що Оттава розгляне можливість відправки військових інструкторів в Україну, якщо буде виконано "певні умови". Однак цих умов "поки що не існує".

Німеччина

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пояснив, як стався витік розмови німецьких офіцерів про ракети Taurus. За його словами системи зв'язку відомства не були зламані, витік стався через те, що один з учасників не дотримувався правил безпеки.

Франція

Президент Франції Еммануель Макрон відвідає Прагу, щоб обговорити боєприпаси для України. ЗМІ пишуть, що вже цього тижня він може оголосити про готовність підтримати пропозицію Чехії щодо постачання сотень тисяч артилерійських снарядів із країн поза ЄС для України.

Угорщина

Президент Угорщини Тамаш Шуйок затвердив ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО. Тепер документ мають відправити у Вашингтон на зберігання в Держдепі США.

Чехія

Президент Чехії Петр Павел не виключив присутність військ НАТО на території України, але не для ведення бойових дій. Він також закликав союзників до розширення форм допомоги Україні.

Маск не найбагатша людина світу

Вперше за понад дев'ять місяців власник Tesla Ілон Маск втратив титул найбагатшої людини світу, поступившись засновнику Amazon Джеффу Безосу.

Наразі капітал Маска становить 197,7 млрд доларів, тоді як статок Безоса оцінюється у 200,3 млрд доларів.

Масштабний збій в Meta

В компанії Meta стався серйозний збій. По всьому світу на майже годину перестали працювати соцмережі Facebook та Instagram, а також месенджер Messenger та інші продукти компанії.

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