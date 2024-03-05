У Facebook та Instagram стався масштабний збій

У роботі Facebook та Instagram стався масштабний збій у вівторок, 5 березня. Також не працює Messenger. Користувачі скаржаться на проблеми зі входом в соцмережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector .

За даними сервісу, у користувачів виникли проблеми зі входом в акаунти й оновленням сторінок. У 60% користувачів проблеми з вебверсіями.

Раніше також фіксувалися проблеми з публікаціями та оновленням інформації у дописах.

downdetector.com

Оновлено 18:00

Масштабний збій зачепив й інші популярні сервіси, зокрема, Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok.

Тим часом месенджер Telegram почав повільніше працювати.

"Ми знаємо, що люди мають проблеми з доступом до наших послуг. Зараз ми над цим працюємо", - повідомив речник Meta Енді Стоун у Twitter (X).

Оновлено 18:30

Станом на 18:30 Facebook почав відновлювати роботу. Користувачі вже можуть зайти у свої акаунти.

Оновлено 19:15

Instagram також відновив роботу.