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До -11 градусів зі снігом: в Україну насувається тривале похолодання

Укрїна , Вівторок 05 березня 2024 13:17
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До -11 градусів зі снігом: в Україну насувається тривале похолодання Фото: погода в Україні 6 березня різко погіршиться (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Україну насувається суттєве похолодання з опадами. Стовпчики термометрів у нічний час доби подекуди сягатимуть -11 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Погода в Україні 6 березня

Температура повітря протягом дня не перевищить +1+5 градусів.

Лише на Закарпатті та у південній частині країни буде тепліше, +8+12 градусів.

Вночі від +3 до -3 градусів.

Водночас очікується дощ та мокрий сніг, які пройдуть в західних областях, а також вночі та вранці на півночі України (окрім Сумської області).

На решті території - у центральній частині, на сході та півдні, опади малоймовірні.

Як зазначає синоптик, похолодання в Україні буде довготривалим і продовжиться до 16 березня.

Погода в Києві 6 березня

У Києві завтра очікується похолодання - протягом дня +1+3 градуси.

Також спостерігатиметься поривчастий північно-східний вітер.

Найближчої ночі та завтра вранці є ймовірність мокрого снігу.

Вдень 6-го березня в столиці - без опадів.

Погода в Україні

Середня місячна температура в березні 2024 року прогнозується в межах 1-7 градусів тепла. Це на 1-2 градусів вище за норму.

Нагадаємо, 2023 рік у Києві став другим у рейтингу найтепліших після 2020 року внаслідок рекордно теплого другого півріччя. Середньорічна температура 2023 року в столиці склала 10,8 градуса тепла, що на 1,8 градуса вище за кліматичну норму.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), 2023 рік відзначився рекордами у сфері клімату, ставши найтеплішим за всю історію спостережень.

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