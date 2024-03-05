До -11 градусів зі снігом: в Україну насувається тривале похолодання

В Україну насувається суттєве похолодання з опадами. Стовпчики термометрів у нічний час доби подекуди сягатимуть -11 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook .

Погода в Україні 6 березня

Температура повітря протягом дня не перевищить +1+5 градусів.

Лише на Закарпатті та у південній частині країни буде тепліше, +8+12 градусів.

Вночі від +3 до -3 градусів.

Водночас очікується дощ та мокрий сніг, які пройдуть в західних областях, а також вночі та вранці на півночі України (окрім Сумської області).

На решті території - у центральній частині, на сході та півдні, опади малоймовірні.

Як зазначає синоптик, похолодання в Україні буде довготривалим і продовжиться до 16 березня.

Погода в Києві 6 березня

У Києві завтра очікується похолодання - протягом дня +1+3 градуси.

Також спостерігатиметься поривчастий північно-східний вітер.

Найближчої ночі та завтра вранці є ймовірність мокрого снігу.

Вдень 6-го березня в столиці - без опадів.