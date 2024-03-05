До -11 градусів зі снігом: в Україну насувається тривале похолодання
В Україну насувається суттєве похолодання з опадами. Стовпчики термометрів у нічний час доби подекуди сягатимуть -11 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.
Погода в Україні 6 березня
Температура повітря протягом дня не перевищить +1+5 градусів.
Лише на Закарпатті та у південній частині країни буде тепліше, +8+12 градусів.
Вночі від +3 до -3 градусів.
Водночас очікується дощ та мокрий сніг, які пройдуть в західних областях, а також вночі та вранці на півночі України (окрім Сумської області).
На решті території - у центральній частині, на сході та півдні, опади малоймовірні.
Як зазначає синоптик, похолодання в Україні буде довготривалим і продовжиться до 16 березня.
Погода в Києві 6 березня
У Києві завтра очікується похолодання - протягом дня +1+3 градуси.
Також спостерігатиметься поривчастий північно-східний вітер.
Найближчої ночі та завтра вранці є ймовірність мокрого снігу.
Вдень 6-го березня в столиці - без опадів.
Погода в Україні
Середня місячна температура в березні 2024 року прогнозується в межах 1-7 градусів тепла. Це на 1-2 градусів вище за норму.
Нагадаємо, 2023 рік у Києві став другим у рейтингу найтепліших після 2020 року внаслідок рекордно теплого другого півріччя. Середньорічна температура 2023 року в столиці склала 10,8 градуса тепла, що на 1,8 градуса вище за кліматичну норму.
За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), 2023 рік відзначився рекордами у сфері клімату, ставши найтеплішим за всю історію спостережень.
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