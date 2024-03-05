Один з "наймолодших". Що відомо про російський патрульний корабель "Сергій Котов"

Цієї ночі в районі Керчі у тимчасово окупованому Криму було потоплено російський патрульний корабель проєкту 22160 "Сергій Котов" . Знищити ціль вартістю в 65 млн доларів вдалося завдяки українським морським безпілотникам.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: дані з власних джерел, Telegram-канал Головного управління розвідки Міноборони, "Радіо Свобода", портал Mil.Press FLOT та інші дані з відкритих джерел.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає, як відбулося знищення і що відомо про цей корабель.

Як відбулося знищення

Знищити чергову ворожу ціль вдалося за допомогою морських дронів. Як розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони, в ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов".

Місія, як зазначають розвідники, відбулась у співпраці з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

"Внаслідок удару морськими дронами Magura V5 російський корабель проекту 22160 "Сергій Котов" зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів. Вогневе ураження відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки", - йдеться в повідомленні ГУР.

Там додають, що вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів.

Що відомо про патрульний корабель "Сергій Котов"

"Сергій Котов" - третій серійний (четвертий за рахунком) патрульний корабель (корвет) проекту 22160. Місце базування - Чорноморський флот РФ.

Цей корабель спустили на воду на верфі "Затока" у січні 2021 року. Його названо на честь радянського військового моряка, учасника Другої світової війни, контр-адмірала Сергія Котова.

Згідно з даними з відкритих джерел, ходові випробування цього патрульного корабля розпочалися наприкінці жовтня 2021 року. А 30 липня 2022-го, під час повномасштабної війни, він поповнив склад Чорноморського флоту.

До слова, загалом у РФ налічувалося чотири такі судна - "Василь Биков", Дмитро Рогачов", "Павел Державін" та "Сергій Котов.

Тактико-технічні характеристики:

Швидкість: 30 вузлів

Дальність плавання: 6 тисяч миль на 16 вузлах

Автономність: 60 діб.

Екіпаж: до 80 осіб

Водотоннажність: 1300 тонн

Довжина: 94 метри

Ширина: 14 метрів

Опад: 3,4 метра

Має два маршові дизельні двигуни загальною потужністю 34000 к.с.

Озброєння:

76-мм артилерійська установка АК-176МА,

багатоканальний зенітний ракетний комплекс "Штиль-1",

зенітний ракетний комплекс ближньої дії 3М-47 "Гибка",

два малогабаритні дистанційно-керовані протидиверсійні гранатометні комплекси ДП-65,

можливе базування вертольота Ка-27ПС.

Вже не перша атака на цей корабель

Варто зауважити, що під атаку України цей корабель вже потрапляв. Минулого року Міноборони РФ винуватило українських військових у спробі атаки безекіпажними катерами по "Сергію Котову" у Чорному морі. Тоді в ГУР повідомляли, що ворожий корабель отримав значні пошкодження.

Сьогодні представник ГУР МО Андрій Юсов розповів "Радіо Свобода", що російський патрульний корабель остаточно знищений.

"Цей корабель вже зазнавав атак, але його відремонтували. Тепер він відновленню не підлягає. Серед екіпажу є загиблі і поранені, але частина команди евакуювалась. Кількість жертв уточнюється", - розповів Юсов.

Реакція ОП та ЗСУ

На тлі новини про знищення чергового ворожого корабля керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав, що "Чорноморський флот РФ - це символ окупації. Його не може бути в українському Криму".

Також з'явилася і реакція військових. Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк прокоментувала нову "бавовну" в окупованому Криму.

"Вибухає щось в Криму в рамках законів і правил ведення війни, яких Україна дотримується, коли відбувається перелік якихось подій. Це і називається, власне, сезон "бавовни". На щастя, коли він починається і нова його стадія розпочалась фактично з 1 березня, з потеплінням, з весною, ми можемо говорити, що наш потенціал не втрачено. Насіння маємо, а там як засіємо рясно, то зберемо врожай. Поки що насолоджуємось процесом", - сказала вона.

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