Маск втратив титул найбагатшої людини світу: хто тепер на першому місці

Засновник Amazon Джефф Безос знову став найбагатшою людиною у світі, обігнавши Ілона Маска і вперше з осені 2021 року піднявшись на вершину індексу мільярдерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

У понеділок, 4 березня, чистий капітал Безоса становив 200 мільярдів доларів. Особисті статки Маска становили 198 мільярдів доларів, а глави LVMH Бернара Арно - 197 мільярдів доларів.

Останніми роками Маск, Арно і Безос змінювали один одного на вершині рейтингу, який оцінює особисті статки на основі змін на ринках, в економіці та інших звітах.

Безос сколотив значну частину своїх статків завдяки гіганту електронної комерції Amazon, який він заснував 1994 року зі свого гаража в Сіетлі. Він також заснував космічну компанію Blue Origin і купив газету Washington Post за 250 мільйонів доларів.

Він повертає собі неофіційний титул найбагатшої людини у світі в той час, коли він продає частину своїх акцій Amazon. За останні тижні Безос продав акції Amazon на суму понад 8,5 мільярда доларів, що може мати податкові мотиви.

Безос, який зараз є виконавчим головою ради директорів Amazon, торік придбав нерухомість у Маямі та проводить час на своїй суперяхті вартістю 500 мільйонів доларів разом зі своїм партнером Лореном Санчесом. У 2024 році його статки збільшаться приблизно на 23 мільярди доларів.

Чиста вартість Маска цього року знизилася на 31 мільярд доларів, оскільки акції його компанії Tesla, що виробляє електромобілі, впали на 24% за останній рік.

На початку цього року суддя завдала удару по Маску, скасувавши рішення про виплату йому винагороди за роботу в Tesla, сума якої сягала 55,8 млн доларів.

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