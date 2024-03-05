Вибухи у Бєлгородській області: горить нафтобаза
У Бєлгородській області РФ пролунав вибух 5 березня. Епіцентром вибуху, за яким сталася пожежа, стала нафтобаза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 112, росЗМІ.
"Губкінська нафтобаза атакована БПЛА у селі Довге у Бєлгородській області. Горить один резервуар. На місце слідує пожежний потяг", - наголошується в повідомленні Telegram-каналу 112.
Фото з місця пожежі на нафтобазі у Білгородській області РФ 5 березня (t.me/ENews112)
Як повідомляють російські ЗМІ, пишуть, що спочатку "був вибух, після якого почалася пожежа на інфраструктурному об'єкті".
"Постраждалих немає, на місці працюють оперативні служби", – рапортують пропагандисти.
Масштабні пожежі у Росії
Впродовж останніх місяців у РФ фіксують велику кількість пожеж, що часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах, нафтобазах.
Наприклад, у лютому 2024 року в Москві сталася пожежа на заводі "МіГ", який займається повним обслуговуванням - від конструювання до ремонту - однойменних винищувачів-носіїв "Кинджалів", що беруть участь в ударах по Україні.
Так, 30 грудня 2023 року спалахнула пожежа на російській шахтарській компанії "Удокан" в Забайкаллі. Внаслідок інциденту була пошкоджена частина заводу.
А у листопаді минулого року спалахнула пожежа на території московської електропідстанції "Чагіно". Повідомляли про густий дим і загоряння трансформатора, а також 120 літрів палива.
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