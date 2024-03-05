Пісторіус назвав можливу причину "прослуховування" німецьких офіцерів Росією

Росія випадково записала нараду офіцерів бундесверу за програмою Taurus. Один з учасників не дотримувався правил безпеки.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

Політик виключає можливість того, що використані IT-технології було зламано, якщо йдеться про зустріч офіцерів бундесверу, яку записала Росія.

Причиною запису стала радше "індивідуальна помилка в застосуванні", заявив міністр, оголошуючи проміжні результати внутрішнього розслідування.

Один з учасників не дотримувався запропонованої процедури безпечного дозвону. Зокрема, йшлося про учасника, який підключився із Сінгапуру. Пісторіус особливо підкреслив, що, всупереч припущенням про протилежне, "жодна стороння особа" не брала участі в телефонній конференції.

За результатами проведених перевірок можна зробити висновок, що "сертифіковані системи безпечні при правильному використанні", - продовжив Пісторіус.

Військовослужбовець збройних сил Німеччини взяв участь в авіаційній виставці в Сінгапурі. Цей захід, зрозуміло, був "талоном на їжу" для учасників із Росії. Ґрунтуючись на результатах проведеного наразі розслідування, Міністерство оборони припускає, що запис був "випадковим потраплянням у широкомасштабну операцію з прослуховування, що проводиться Росією".

За словами Пісторіуса, тепер усі пристрої будуть піддані криміналістичній експертизі. Також буде з'ясовано, чи варто було обговорювати теми, які обговорювалися тільки на конференції, таким чином. Питання про порушення дисциплінарного провадження поки що відкрите і залежить від подальших результатів розслідування.