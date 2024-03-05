Присутність військ в Україні можлива. Президент Чехії закликав до розширення форм допомоги ЗСУ
Чехія закликає до розширення форм допомоги, зокрема до можливої присутності військ на території України.
Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.cz.
Він підкреслив, що йдеться не про відправлення бойових підрозділів, а про форми допомоги і "небойову взаємодію".
"Я за пошук нових шляхів, включно з продовженням дискусії про можливу присутність в Україні", - заявив чеський президент.
"Давайте не будемо обмежувати себе там, де це не потрібно", - додав він.
Відправлення військ не порушує міжнародних правил
За його словами, це ідентично, якщо українські солдати проходять навчання у західних інструкторів у себе на батьківщині або безпосередньо в Україні.
"Україна, незважаючи на напад, як і раніше, є суверенною країною", - сказав він, нагадавши, що можлива навчальна місія не є порушенням будь-яких міжнародних правил.
Також Павел додав, що саме від них залежить, яку форму допомоги вони оберуть.
Обговорення відправлення західних військ в Україну
Президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі відсутній консенсус щодо цього питання.
Низка країн НАТО вже виступили проти цієї ідеї, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Іспанія та Італії.
При цьому, є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад, Литва та Латвія та Естонія.
Канада, яка теж є членом НАТО, заявила, що готова відправити військових в Україну, але лише для навчання українських захисників на території далеко від фронту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.