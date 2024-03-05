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Трамп виграв кокуси ще в одному штаті перед "супервівторком"

США, Вівторок 05 березня 2024 11:30
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Трамп виграв кокуси ще в одному штаті перед "супервівторком" Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Дональд Трамп виграв кокуси республіканців у Північній Дакоті. У Північній Дакоті він легко переміг Ніккі Гейлі, свого останнього суперника, що залишився, на пост президента від партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Очікується, що Трамп домінуватиме на праймеріз у вівторок, 5 березня, коли у найважливіший день проголосують 15 штатів та одна територія США.

Колишній посол ООН Гейлі виграла свій перший конкурс з висування кандидатур 3 березня на праймеріз у Вашингтоні, округ Колумбія, але вона не має чіткого шляху до номінування в сезоні первинних виборів, де Трамп виграв перші вісім конкурсів і, як очікується, виграє майже всі, хто залишився.

Вибори у США

Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Від республіканців, окрім Дональда Трампа, у перегонах бере участь екс-посол США в ООН Ніккі Гейлі.

Детальніше про головні теми виборів у США - у матеріалі РБК-Україна

Що таке кокуси

"Кокус" (caucus) - це один з методів, які використовуються в деяких штатах США для вибору кандидатів під час попередніх виборів партії або для вираження переваг політичних питань.

Кокуси часто використовуються для вибору делегатів на партійні конвенції або визначення підтримки для певного кандидата. На відміну від прямих виборів, де виборці голосують на дільницях, кокус є зборами членів партії, які обговорюють і голосують за кандидатів.

Кожна партія і кожен штат можуть мати різні правила та процедури для проведення кокусів, і ці правила можуть змінюватися з року в рік і від місцевості до місцевості. Кокуси зазвичай організовуються партійними організаціями, та його структура і процеси може бути досить різноманітними.

Важливо, що не всі штати використовують кокуси, і деякі воліють прямі вибори чи комбінацію методів визначення кандидатів.

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