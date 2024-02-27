Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Збиття Су-34

Українські воїни сьогодні збили два російських винищувачі Су-34. Обидва борти "приземлили" на східному напрямку, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

ЗСУ відійшли від сіл Степове та Сєверне

Українські підрозділи здійснили відхід від невеликих сіл - Сєверне та Степове, які знаходяться біля Авдіївки повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

За його словами, у цих населених пунктах на двох до війни разом було до 100 мешканців.

Наразі Сили оборони на Авдіївському напрямку стабілізували лінію оборони в районах Тоненьке, Орлівка та Бердичі.

Україна

Політика

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 лютого, прибув до Саудівської Аравії, де проведе переговори зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Серед тем візиту: "формула миру", повернення полонених і депортованих осіб та економічна співпраця.

Нові очільники НАЗК і ДСНС

Кабінет міністрів ухвалив призначення нового голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Ним став Віктор Павлущик.

Своєю чергою уряд тимчасово поклав виконання обов’язків голови ДСНС на Андрія Даника.

Арешт "Сінево"

У "Сінево" заявили, що ДБР арештувало будівлю їхнього головного офісу і центральної лабораторії в Києві, що може призвести повної зупинки роботи мережі лабораторій в Україні. В Держбюро розслідувань у відповідь кажуть, що жодного впливу на роботу компанії немає й працівники можуть працювати в офісі.

Пашинський вийшов із СІЗО

Колишній народний депутат Сергій Пашинський вийшов із СІЗО. Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України внесла за нього заставу в розмірі 272,5 млн гривень.

Уряд затвердив знак торговельної марки "Зроблено в Україні"

Кабінет міністрів затвердив постанову щодо популяризації товарів українського виробництва. Усі підприємства зможуть використовувати торговельну марку "Зроблено в Україні" безкоштовно.

Погода

Завтра, 28 лютого в Україні очікується сонячна та суха погода. Протягом дня температура повітря місцями прогріється до +17 градусів.

Курс

Долар подорожчав після зниження протягом трьох днів поспіль. Офіційний курс на 28 лютого 2024 року встановлено Нацбанком на такому рівні: 38,4249 грн за 1 долар (+0,0888 грн).

Що зміниться з 1 березня в Україні

На українців чекає кілька важливих нововведень у березні. Уряд анонсував масштабний перерахунок пенсій та нові правила призначення виплат переселенцям. Для випускників наступного місяця стартує реєстрація на НМТ. РБК-Україна в матеріалі розписало про головні зміни березня 2024 в матеріалі.

Світ

50 млрд від ЄС для України

Європейський парламент підтримав надання Україні 50 млрд євро. Йдеться про Ukraine Facility, багаторічну програму фінансової допомоги для України. За відповідне рішення проголосували 536 євродепутатів, 40 - проти, а 39 утрималися.

Остаточно затвердити програму мають у квітні.

Відправка західних військ в Україну

Президент Франції Емманюель Макрон за підсумками конференції з близько 20 лідерами ЄС в Парижі допустив відправку західних військ до України у майбутньому. Після чого низка партнерів та генсек НАТО Єнс Столтенберг заявили, що наразі не розглядають розміщення сухопутних сил в Україні.

Кордон з Польщею

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на шести пунктах пропуску з Україною. Йдеться про "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Краківець" та "Шегині". Вранці у чергах нарахували близько 2100 вантажівок.

КНДР

Північна Корея прискорює темпи таємних поставок зброї РФ. Як пише Bloomberg, КНДР вже надала російській стороні близько 6700 контейнерів (3 млн снарядів калібру 152-мм).

Заборона Польщі на імпорт з України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск допустив, що його країна може ввести заборону на імпорт нових українських товарів у разі, якщо Європейський союз не запропонує жодного вирішення проблеми для польських фермерів.

Байден скликає лідерів Конгресу

Президент США Джо Байден зустрінеться із лідерами Конгресу сьогодні, 27 лютого. Вони мають обговорити питання допомоги Україні та голосування щодо фінансування роботи американського уряду.

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