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Кабмін призначив нових очільників НАЗК і ДСНС

Вівторок 27 лютого 2024 13:57
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Кабмін призначив нових очільників НАЗК і ДСНС Фото: Віктор Павлущик (sud.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив призначення нових очільників Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уряду.

Так, новим керівником НАЗК став Віктор Павлущик. Його призначили на цю посаду за поданням конкурсної комісії.

Своєю чергою уряд тимчасово поклав виконання обов’язків голови ДСНС на Андрія Даника.

НАЗК

15 січня цього року сплив термін повноважень голови НАЗК Олександра Новікова.

Голова Національного агентства призначається терміном на чотири роки. При цьому одна і та сама особа не може обіймати посаду два строки поспіль.

Олександр Новіков був призначений на посаду 15 січня 2020 року.

Декілька днів тому комісія з відбору на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції на засіданні обрала нового голову відомства.

ДСНС

У серпні минулого року Кабмін призвачив в.о. голови ДСНС Володимира Демчука. З травня 2023 року він був заступником голови ДСНС.

25 серпня 2023 року уряд звільнив Сергія Крука з посади голови ДСНС. Це пов'язано з перевірками у ДСНС, які проходили у рамках справи про авіакатастрофу в Броварах. У січні 2023 року у житловому кварталі Броварів впав гелікоптер ДСНС, на борту якого було керівництво Міністерства внутрішніх справ.

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