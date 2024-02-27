Відправка військ в Україну - "найгарячіше" питання. Про що говорили лідери ЄС у Парижі

У Парижі вчора пройшла зустріч за участі близько 20 лідерів Європи, яку організував французький президент Еммануель Макрон, аби обговорити подальшу підтримку України. Партнери домовилися про створення коаліції з постачання Києву далекобійного озброєння, а також обговорили можливість відправки сухопутних військ західних країн до нашої держави.

Про підсумки неформального саміту в Парижі щодо України - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Учасники зустрічі, відкриття, теми

Зустріч європейських лідерів відбулася 26 лютого у Єлисейському палаці відбулася в Парижі. У ній взяли участь канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністри близько 20 країн ЄС.

На зустрічі Сполучені Штати Америки представляли помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн, а Велику Британію - глава МЗС Девід Кемерон.

Ця конференція, як анонсували в Парижі, мала на меті надіслати президенту Росії Володимиру Путіну послання про європейську рішучість щодо підтримки України і спростувати наратив Кремля про те, що РФ неодмінно переможе у війні, яка триває вже третій рік. Тож вона була націлена на обговорення подальшої підтримки Києва.

Зокрема, відкриваючи саміт, Макрон заявив, що лідери Європи мають підготуватися до можливого нападу з боку Росії найближчими роками.

"Колективний аналіз полягає в тому, що за кілька років ми маємо підготуватися до нападу Росії", - заявив французький президент.

На тлі цього європейським країнам необхідно докласти більше зусиль для надання фінансової та військової допомоги Києву, додав Макрон та акцентував - "Росія не може і не повинна виграти цю війну, заради самої України і колективної безпеки Європи".

Виступ Зеленського

Перед учасниками по відеозв'язку виступив президент України Володимир Зеленський.

Він також акцентував на озвученій раніше Макроном тезі про те, що РФ може становити загрозу для країн Європи.

"Ми повинні зробити так, щоб Путін не зміг зруйнувати наші досягнення і не зміг поширити свою агресію на інші країни", - сказав Зеленський.

Пізніше під час свого традиційного вечірнього відеозвернення у Telegram-каналі український лідер розповів і про головні теми зустрічі європейських лідерів у Парижі.

"Головна тематика - все, що посилює нас у Європі, нашу стійкість, спроможності: звичайно, наші арсенали, наша здатність виробляти зброю, постачання зброї для України і безперервність підтримки", - розповів Зеленський.

Питання постачання боєприпасів

Передусім Макрон запросив своїх європейських колег до Єлисейського палацу на зустріч, щоб обговорити, як збільшити постачання боєприпасів Україні на тлі того, що його радники називають ескалацією російської агресії за останні кілька тижнів.

Зокрема він розкритикував ЄС, зауваживши, що обіцянка передати 1 мільйон снарядів Україні до весни "була необачним зобов'язанням з боку ЄС". (Нагадаємо, напередодні президент України сказав, що європейські країни передали лише 30% з обіцяних боєприпасів).

Як написало Le Monde, учасники неформального саміту висловили підтримку чеській ініціативі щодо закупівлі снарядів для України за межами Європи для надання більшої підтримки українській армії.

А за підсумками зустрічі Макрон особисто заявив, що західні партнери мають намір розглянути можливість залучення третіх країн для постачання боєприпасів для України.

"Поставка боєприпасів Україні є пріоритетом. Ми маємо намір повністю використати наші запаси і скласти список третіх країн, які могли б бути залучені до постачання боєприпасів", - сказав Макрон, який також закликав європейців "виробляти більше".

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, також виступаючи після зустрічі в Парижі, сказав, що близько 15 країн виявили інтерес до ініціативи, яка зосереджена на пошуку терміново необхідних артилерійських боєприпасів для України на світових ринках. Але про які саме країни йде мова він не сказав.

Нідерланди ж своєю чергою вже оголосили про виділення 100 млн євро на закупівлю боєприпасів для Києва.

Коаліція для надання далекобійних ракет

Також президент Франції заявив, що західні партнери України створили коаліцію з постачання Україні далекобійного озброєння.

"Нова коаліція буде створена для постачання Україні ракет і бомб середньої та великої дальності. Ми переконані, що поразка Росії є необхідною для безпеки та стабільності в Європі", - сказав Макрон.

За його словами, раніше було створено вісім коаліцій, присвячених постачанню окремих видів боєприпасів, а нова коаліція є девʼятою.

Які саме країни увійдуть до цієї коаліції, поки що не розкривається.

Про відправку військ в Україну

На конференції у Парижі також обговорювалася можливість відправки сухопутних військ західних країн в Україну, повідомив Макрон. Він зазначив, що "у майбутньому не можна виключати і відправлення західних військ в Україну", але "сьогодні немає консенсусу щодо відправки наземних військ офіційним, передбачуваним та схваленим чином".

При цьому прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь слідом за Макроном не відкинув можливості відправки військових в Україну.

Своєю чергою президент Польщі Анджей Дуда назвав дискусію про це "найгарячішою".

"Найгарячіша дискусія була навколо питання відправки військових в Україну, і тут теж не було абсолютно ніякої згоди", - сказав Дуда після зустрічі, додавши, що "ентузіазму щодо цієї ідеї теж не було".

Натомість прем'єр-міністр Нідерландів і претендент на посаду генсека НАТО Марк Рютте розповів журналістам, що це питання не було в центрі уваги переговорів.

Офіційний представник Білого дому прокоментував тезу Reuters, зазначивши, що "США не планують надсилати ані свої, ані війська НАТО в Україну".

Примітно, що всім цим заявам передували слова прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, який ще до візиту в Париж висловився щодо відправки солдатів в Україну. І ось що він сказав:

"Я можу підтвердити, що є країни, які готові відправити свої війська в Україну, є країни, які говорять "ніколи", серед яких Словаччина, і є країни, які кажуть, що цю пропозицію потрібно розглянути".

Зауважмо, що слова Фіцо спростували в Чехії. Проте, теж ще перед самітом у Парижі. Прем'єр-міністр Петр Фіала сказав, що його країна не збирається відправляти війська в Україну.

Глава чеського Міноборони Яна Чернохова теж заявила, що "нічого подібного про слова Фіцо про відправку солдатів вона не чула".

Про переговори з РФ

Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що "необхідно сісти за стіл переговорів із Росією для припинення війни в Україні".

На його думку, для цього можна залучити БРІКС: Бразилію, Індію, Південну Африку та Китай.

Водночас Нехаммер сказав, що "Австрія завжди мала тверду позицію щодо конфлікту, яка полягає у тому, що Росія не має перемогти у цій війні".

"Якщо це допоможе, я б знову полетів до Москви", - зауважив канцлер.

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