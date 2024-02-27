Екс-нардеп Пашинський вийшов із СІЗО під заставу, - джерела

Колишній народний депутат України Сергій Пашинський, якого вчора відправили під варту, сьогодні вийшов із СІЗО після внесення застави у розмірі 272,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах та Facebook-сторінку Пашинського.

Джерело підтвердило виданню, що за екс-нардепа внесли заставу, після чого він вийшов із СІЗО.

Зауважимо, що сам Пашинський також підтвердив інформацію про те, що вже не перебуває під вартою, оскільки за нього внесли заставу у розмірі 272,5 млн гривень.

"Тільки що підприємства-члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості внесли за мене повну заставу. Я вийшов на свободу", - написав він у Facebook.

Що відомо про справу Пашинського

Нагадаємо що 12 лютого 2024 року колишньому нардепу Сергію Пашинському, його бізнес-партнеру та чотирьом їхнім спільникам оголосили підозру. Справу кваліфікували за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України, підозрюваним загрожує до 12 років в'язниці.

За версією слідства, внаслідок діяльності злочинної організації, до складу якої входили фігуранти, впродовж 2014-2018 років. держава зазнала збитків на суму 967 млн гривень.

Йдеться про незаконне привласнення та продаж 97 тисяч тонн конфіскованих державою нафтопродуктів у 2014 році у структур олігарха часів Януковича Сергія Курченка, які повинні були піти на потреби армії.

Додамо, раніше ВАКС обрав брав запобіжний захід організатору схеми. За інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про бізнес-партнера колишнього народного депутата Пашинського - Сергія Тищенка.

Також запобіжний захід у вигляді арешту обрали колишньому заступнику директора державного підприємства, який теж є учасником схеми.

І вчора, 26 лютого Антикорупційний суд на два місяці арештував екс-нардепа Пашинського, але з можливістю внесення застави у розмірі 272,5 млн гривень.

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