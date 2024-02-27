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Туск допустив розширення заборони на імпорт в Польщу з України та назвав умову

Вівторок 27 лютого 2024 17:02
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Туск допустив розширення заборони на імпорт в Польщу з України та назвав умову Фото: Дональд Туск, прем'єр Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польща може запровадити заборону на імпорт нових українських товарів у разі, якщо Європейський Союз не запропонує жодного вирішення проблеми для польських фермерів.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми обговорюємо можливість поширення ембарго на інші продукти, якщо ЄС не знайде більш ефективного способу захистити польський та європейський ринки", - заявив глава уряду.

Зазначимо, ще минулого року Варшава в дносторонньому порядку припинила імпорт українського зерна.

Блокада кордону з Україною

Варто зауважити, що польські фермери вже кілька тижнів блокують кордон з Україною. Вони не пропускають через КПП вантажівки. Це дуже ускладнює український експорт.

Фермери вимагають, щоб окрім заборони на імпорт українського зерна до Польщі, влада також заборонила ввозити фрукти, яйця та м'ясо.

Це пояснюється тим, що імпорт українських товарів впливає на ціни на внутрішньому ринку.

Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував план із п'яти пунктів, щоб деблокувати польський кордон.

Глава уряду також зазначав, що якщо проблему не вирішать, то Україна запровадить дзеркальні заходи.

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Дональд Туск Польща Кордон з Україною
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