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Українські військові збили ще один Су-34 РФ

Україна, Вівторок 27 лютого 2024 11:11
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Українські військові збили ще один Су-34 РФ Фото: українські військові збили ще один Су-34 РФ (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові збили ще російський літак Су-34. Борт "приземлили" у понеділок, 26 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"Мінус ще один Су-34 на східному напрямку! Вчора російським пілотам вдалось ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди!" - написав він.

Олещук порадив окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними.

"Бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу", - додав він.

Збиття літаків РФ

За останні дні ЗСУ знищили 9 літаків росіян, включаючи цей. Так, 23 лютого джерела РБК-Україна в Силах оборони повідомили про те, що над Азовським морем було збито російський літак А-50. Це - другий А-50, який ЗСУ знищили з початку війни.

21 лютого був сбитий Су-34. Крім того, 19 лютого ЗСУ збили ще два російські літаки на сході. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ці літаки здійснювали удари КАБами по позиціях українських сил. 18 лютого ЗСУ "приземлили" російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході.

А 17 лютого стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Вони також були збиті на східному фронті.

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