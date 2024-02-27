Зеленський прибув до Саудівської Аравії та назвав плани на візит
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 лютого, прибув з візитом до Саудівської Аравії. Він планує провести переговори зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави в Telegram.
Глава держави розповів, що тема візиту номер один - формула миру. Україна вже проводила в Джидді зустріч на рівні радників щодо реалізації такої ініціативи минулого року.
"Зараз упритул наблизилися до проведення першого саміту миру та розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії", - додав Зеленський.
За словами президента, темою номер два є повернення полонених та депортованих осіб. Лідерство Саудівської Аравії вже допомагало звільняти українців.
"Упевнений, що і ця зустріч принесе результати", - наголосив він.
Також голова держави планує обговорити перспективні напрямки економічного співробітництва та участь Саудівської Аравії у відновленні України від наслідків російської агресії.
Чутки про поїздки Зеленського
Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про те, що президент України Володимир Зеленський відвідає Вірменію 4 березня.
Одразу після цього, за інформацією журналістів, він має поїхати до Азербайджану.
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