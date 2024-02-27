ua en ru
Вт, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський прибув до Саудівської Аравії та назвав плани на візит

Вівторок 27 лютого 2024 15:40
UA EN RU
Зеленський прибув до Саудівської Аравії та назвав плани на візит Фото: президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 лютого, прибув з візитом до Саудівської Аравії. Він планує провести переговори зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави в Telegram.

Глава держави розповів, що тема візиту номер один - формула миру. Україна вже проводила в Джидді зустріч на рівні радників щодо реалізації такої ініціативи минулого року.

Фото: візит Зеленського до Саудівської Аравії (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Зараз упритул наблизилися до проведення першого саміту миру та розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії", - додав Зеленський.

За словами президента, темою номер два є повернення полонених та депортованих осіб. Лідерство Саудівської Аравії вже допомагало звільняти українців.

"Упевнений, що і ця зустріч принесе результати", - наголосив він.

Також голова держави планує обговорити перспективні напрямки економічного співробітництва та участь Саудівської Аравії у відновленні України від наслідків російської агресії.

Чутки про поїздки Зеленського

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про те, що президент України Володимир Зеленський відвідає Вірменію 4 березня.

Одразу після цього, за інформацією журналістів, він має поїхати до Азербайджану.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Обмін полоненими Саудовская Аравия Війна Росії проти України
NEWS
Підвищення пенсій та скорочення виплат для ВПО. Що зміниться з 1 березня в Україні
Підвищення пенсій та скорочення виплат для ВПО. Що зміниться з 1 березня в Україні
DAILY
Перезавантаження "податкової поліції". Навіщо потрібна реформа БЕБ і що не так з ідеєю влади
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Перезавантаження "податкової поліції". Навіщо потрібна реформа БЕБ і що не так з ідеєю влади